TCMB 28 Mayıs seçimlerinden bu yana toplam 3 bin 700 baz puan faiz artırdı! İşte Merkez'in faiz kararı tablosu

Merkez Bankası, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı. Merkez Bankasının seçim öncesinde 5 puanlık sürpriz bir faiz artırımı ekonomi çevrelerince sürpriz oldu. Peki, TCMB 28 Mayıs seçimlerinden bu yana toplam ne kadar faiz artışına gitti? TCMB faizi kaç oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 31 Mart'taki yerel seçim öncesi kritik faiz kararını verdi. TCMB seçime 10 gün kala sürpriz bir faiz artırımına gitti. Merkez Bankası, politika faizinde 500 baz puan artırıma giderek, faizi yüzde 50 seviyesine yükseltti.

TCMB 500 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI

TCMB Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasında duruşun sürdürüleceği vurgulandı. Böylece TCMB, faiz koridorunu da genişletti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası piyasalarda oynaklık artarken, gram altın düşüşe geçti.

MERKEZ BANKASI 28 MAYIS SEÇİMLERİNDEN BU YANA 3700 BAZ PUAN ARTIŞA GİTTİ

Merkez Bankası 28 Mayıs seçimlerinden sonra Haziran'da 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül, Ekim ve Kasım'da 500'er, Aralık ve Ocak'ta 250 baz puan olmak üzere 8 ayda toplam 3 bin 650 baz puan faiz artırdı. Politika faizi böylece yüzde 8,5'ten yüzde 45'e çıktı.

TÜİK'in son açıkladığı Şubat 2024 dönemi enflasyon verilerine göre, tüketici enflasyonu Şubat ayında yüzde 4,53 ile beklentilerin üzerinde arttı ve yıllık TÜFE yüzde 67,07'ye yükseldi. Bu sebeple Şubat ayında faiz sabit kaldı.

Merkez Bankası, Mart ayında ise politika faizinde 500 baz puan artırıma giderek, faizi yüzde 50 seviyesine yükseltti. Böylece TCMB 28 Mayıs seçimlerinden bu yana toplam 3 bin 700 baz puan faiz artırdı.