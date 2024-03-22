Bank of America ve Goldman Sachs öngördü! TCMB sonraki ay faiz artıracak mı, indirecek mi?

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımının ardından TCMB faiz artırımı devam edecek mi, sorusu merak konusu oldu. ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA) ve Goldman Sachs TCMB'nin faiz hamlesini tahmin etti. Peki, faiz kararı ne bekleniyor? Merkez Bankası nisan faiz kararı ne olur 2024? İşte detaylar.

Goldman Sachs ve Bank of America (BofA), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı ve mesajlarını değerlendirdi. Bank of America, para politikası duruşunun artık çok kısıtlayıcı hale geldiğini savundu. Peki, Merkez Bankası’nın sonraki faiz hamlesi ne olacak? Tüm merak edilenler haberimizde.

MERKEZ BANKASI NİSAN FAİZ KARARI NE OLUR?

TCMB'den yeni bir faiz artışı beklemediklerini belirten Bank of America ekonomistleri, politika faizinin yıl sonuna kadar 250 baz puan indirilmesinin beklendiğini söyledi.

BofA yıl sonunda enflasyonu yüzde 42 olarak görüyor ve yıl sonuna kadar 250 baz puanlık bir indirimle politika faizini yüzde 47,5'e çekebileceklerini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Goldman Sachs, ise 500 baz puanlık faiz artırımının enflasyondaki artış ve Türk lirasındaki değer kaybına yönelik tek seferlik bir ayarlama olduğunu ve bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı olmadığını belirtti. Goldman Sachs yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçeceğini ve yıl sonunda yüzde 33'e gerileyeceğini ayrıca TCMB'nin üçüncü çeyrekten itibaren para politikasını gevşetmeye başlayarak 2024 sonunda yüzde 32,5'e ulaşmasını beklediklerini vurguladı.