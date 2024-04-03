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Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapacağız

Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapacağız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapacağız

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Aylık enflasyonun öngörüldüğü gibi gerilediğini belirten Bakan Şimşek, "Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." dedi. 

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay enflasyon aylık bazda yüzde 3,16 artarken, yıllık bazda yüzde 68,50 oldu.  Rakamların açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle: 

"Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. 

Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. 

Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir.

Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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