Bakan Şimşek, fonlardaki tasfiye sürecine ilişkin rakamları paylaştı: 420 bin kişiye 130,2 milyar lira ödendi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Şimşek, tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılan ödemelere ilişkin de bilgi verdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ekonomi programındaki gelişmeler ve gelecek yılın hedefleri hakkında bilgi veren Şimşek, “2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz” dedi. Savunma, sosyal konut, gıda arz güvenliği, maden arama, sanayi altyapısı ve demiryollarına ayrılan ödeneklerin nominal millî gelir büyümesinin üzerinde artırıldığını belirten Şimşek, 2026 yılında bütçe açığının millî gelire oranının yüzde 3,1, gelecek yıl ise yüzde 3,5 olmasının beklendiğini söyledi. Sermaye piyasalarında yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirten Şimşek, manipülasyon sebebiyle bazı yatırım fonlarının eylül ayında temerrüde düştüğünü ve SPK’nın 131 fonun tasfiyesine karar verdiğini hatırlattı. Hazırlanan düzenleme taslağında manipülasyona yönelik yaptırımların artırılması ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Şimşek, fonların koordinasyonlu işlemlerine caydırıcı yaptırımlar uygulanacağını, fiilî dolaşım oranlarının bağımsız doğrulanmasına yönelik standartlar oluşturulacağını ve piyasa gözetiminin güçlendirileceğini kaydetti.

179 BİN KİŞİ YATIRIMININ TAMAMINI ALDI

Tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Şimşek, olağan tasfiye kapsamında 93 fonda 68 milyar lira, olağanüstü tasfiye kapsamında ise 15 fonda 62,2 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Şimşek, “Böylece bugüne kadar toplamda 108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar TL ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır” ifadelerini kullandı. Ödemelerde kamu bütçesinden kaynak kullanılmayacağını vurgulayan Şimşek, MASAK’ın yürüttüğü çalışmalar kapsamında 36 ülkede yaklaşık 9 milyar liralık mal varlığının tespit edilerek adli mercilere bildirildiğini açıkladı.

VERGİ BORÇLARINA 72 AY TAKSİTLENDİRME

Vergi borçlarının ödenmesini kolaylaştırmak için tecil ve taksitlendirmede azami sürenin 36 aydan 72 aya çıkarıldığını belirten Şimşek, bu yıl taksitlendirilen borçlara uygulanan tecil faizinin yüzde 39’dan yüzde 29’a indirildiğini söyledi. Gecikme zammı ve tecil faiz oranlarının önümüzdeki dönemde piyasa şartlarına uygun şekilde daha da düşürülmesinin planlandığını ifade etti.

Bakan Şimşek, fonlardaki tasfiye sürecine ilişkin rakamları paylaştı: 420 bin kişiye 130,2 milyar lira ödendi

Vatandaşların enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Şimşek, enerji sübvansiyonlarının finansman dâhil bütçeye toplam maliyetinin yaklaşık 500 yarım trilyon liraya ulaştığını bildirdi. Eşel mobil uygulamasından çıkışın gelirlerin artışına katkı sağlayacağını kaydeden Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, gönüllü vergi uyumunu artıran uygulamalar ile tahsilat ve denetim kapasitesindeki artışın da bütçe performansını destekleyeceğini dile getirdi. Reel sektöre yönelik desteklerin 2027 yılında da artırılacağını açıklayan Şimşek, çalışan başına sağlanan asgari ücret desteğinin yükseltileceğini kaydetti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala