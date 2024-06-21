Bakan Şimşek Londra'da yatırımcılarla buluştu! Türkiye'ye yatırım sözü 

Yurt dışındaki yatırımcı toplantılarına devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 9 ay sonra Londra'ya gitti. Deutche Bank'ın organize ettiği toplantıya katılan Bakan Şimşek olumlu geri dönüşler aldı. Türkiye'nin pozitif ayrıştığını belirten yatırımcılar, toplantıda önümüzdeki dönemde yatırımlarını artıracaklarını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'ya giderek yatırımcı toplantılarına katıldı. Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluştu.

EKONOMİDE YAPILANLAR VE YAPILACAKLAR ANLATILDI

Bakan Şimşek, Deutsche Bank'ın organize ettiği toplantıda 50 trilyon euro değerinde fon yöntenen 150'den fazla yatırımcı ile görüştü. Toplantıda Şimşek, Türkiye ekonomisinde geçen 12 ayda yapılanlar ve gelecek bir yıl ile uzun dönemde atılması olası adımlar hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE'YE YATIRIM SÖZÜ

Reuters'a bilgi veren bir katılımcı, toplantıya katılan yatırımcıların ekonomi politikalarındaki değişim ardından "Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrıştığını" ifade ettiklerini söyledi.

Ayrıca aralarında Deutsche Bank yöneticilerinin de olduğu pek çok katılımcı toplantıda önümüzdeki dönemde Türkiye'deki yatırımlarını artıracaklarını ifade etti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON MESAJI

Bakan Şimşek dün Londra'da düşünce kuruluşu Chatham House tarafından düzenlenen etkinlikte de konuşmuştu. Bakan Şimşek burada yaptığı konuşmada, "Sürekli ve güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz. Enflasyonun gelecek yıl 10'lu rakamların ortalarında, sonrasında ise tek haneli rakamlarda olması muhtemeldir. Eğer korumacı eğilimler güçlü kalmaya devam ederse küreselleşmeden uzaklaşmanın eşiğindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.