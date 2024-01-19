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    Bakan Şimşek, "seçim ekonomisi" iddialarını yalanladı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim ekonomisi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.

    Bakan Şimşek, &quot;seçim ekonomisi&quot; iddialarını yalanladı
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi"nin paylaşımını alıntılayarak, "seçim ekonomisi" iddialarını yanıtladı.

    OVP bütçe hedeflerine işaret eden Şimşek, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    "PİYASA BOZUCU MANİPÜLATİF HABERLERE İTİBAR ETMEYİN" 

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi." iddiasının doğru olmadığını duyurmuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşmaların tamamen asılsız olduğunun vurgulandığı paylaşımda, "Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Mehmet ŞimşekSeçim
    Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek, "seçim ekonomisi" iddialarını yalanladı
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