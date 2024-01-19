Bakan Şimşek, "seçim ekonomisi" iddialarını yalanladı

Belediye çalışanlarına yüzde 111 zam

Sigortası olmayan ev hanımları dikkat! Hesabınıza otomatik olarak yatacak, ödemeleri PTT şubelerinden alabilirsiniz

Avrupa’da çalışma hayali olanlar dikkat! O ülke 103 bin TL maaş ile işçi alımı yapacak: O meslek gurubunda olanlar yaşadı

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