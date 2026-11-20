Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılına ilişkin cari açık ve dış borç beklentilerini açıkladı. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'nin sınırlı üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini belirten Şimşek, brüt dış borç stokunun milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 31,1 olduğunu, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının ise yıl sonunda yüzde 16,1'e gerileyeceğini öngördüklerini bildirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin dış dengedeki görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, uygulanan ekonomi programı sayesinde küresel koşullara karşı dayanıklılığın arttığını belirtti.

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CARİ AÇIK TAHMİNİ

Bakan Şimşek, "Yakın tarihin en büyük enerji arz şokuna rağmen 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının, yüzde 3,2 olan uzun dönem ortalamasının oldukça altında, yüzde 2’nin sınırlı üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

DIŞ BORÇ STOKUNDA DİKKAT ÇEKEN BEKLENTİ

Cari dengede sağlanan iyileşmenin dış yükümlülükleri azalttığını belirten Şimşek, brüt dış borç stokunun milli gelire oranına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Şimşek, "Brüt dış borç stokunun milli gelire oranının ise üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 31,1 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5’in oldukça altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Uzun dönem ortalaması yüzde 20,1 olan brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının 2026 yılında yüzde 16,1’e inmesini öngörüyoruz. " dedi.

ENERJİ VE İHRACAT VURGUSU

Şimşek sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki dönemde de yerli ve yenilenebilir enerji üretimini artıran, yüksek katma değerli ihracatı destekleyen politikalarımızı sürdürerek; dış dengede elde ettiğimiz kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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