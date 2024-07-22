Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43’e, 12 ay sonrası yüzde 30’a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3’e düştü." diyen Şimşek, "Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52'den 42,95'e, 12 sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye düştü. Bu gelişme sonrası bir değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da belirginleşeceğini söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43’e, 12 ay sonrası yüzde 30’a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3’e düştü.

OVP’yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi.

"POLİTİKALARIMIZ BAŞARILI OLACAK"

Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir.

Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz.

Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek."