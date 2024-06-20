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Bakan Şimşek'ten enflasyon için yeni rakam: Gelecek yıl 10'lu rakamlara inmesi muhtemel

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;ten enflasyon için yeni rakam: Gelecek yıl 10&#039;lu rakamlara inmesi muhtemel

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da yatırımcılarla yaptığı toplantıda enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Enflasyonun gelecek yıl 10'lu rakamların ortalarında, sonrasında ise tek haneli rakamlarda olması muhtemeldir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Şimşek, 9 ay sonra yeniden Londra'ya gitti. 

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Bugün Chatham House toplantısında yatırımcılarla buluşan Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalar yaptı. Enflasyonla ilgili yeni rakam veren Bakan Şimşek, enflasyonun önümüzdeki sene 10'lu rakamlara, 2026'da ise tek haneye düşeceğini söyledi.

"SÜREKLİ VE GÜÇLÜ DEZENFLASYONUN EŞİĞİNDEYİZ"

Bakan Şimşek, "Sürekli ve güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz. Enflasyonun gelecek yıl 10'lu rakamların ortalarında, sonrasında ise tek haneli rakamlarda olması muhtemeldir. Eğer korumacı eğilimler güçlü kalmaya devam ederse küreselleşmeden uzaklaşmanın eşiğindeyiz." dedi. 

TEMASLARI CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK 

Bakan Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılıyor. Şimşek'in Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.

Şimşek, toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.

PROGRAMI ANLATACAK 

Ayrıca dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak.

Bakan Şimşek, göreve geldiği günden beri Avrupa, Orta Doğu ve ABD'de yatırımcı toplantılarına katılarak, ülkenin ekonomik programını ve yatırım fırsatlarını anlatıyor.



 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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