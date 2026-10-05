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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' mesajı: 57 ay sonra bir ilk yaşandı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra yüzde 30'un altına gerilediğini belirten Bakan Şimşek, "Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor." dedi.

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde yüzde 1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 29,73'e geriledi. Kritik verinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi. Bakan Şimşek, "Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30’un altına geriledi." dedi.

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DEZENFLASYON GENELE YAYILIYOR

Dezenflasyonun 'ulaştırma' hariç genele yayıldığını belirten Şimşek, "Eylül ayında gıda enflasyonu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yıllık yüzde 27,6 oldu. Kural bazlı düzenlemelerimizin de katkısıyla eğitim enflasyonu yıllık 17,5 puan düşerek yüzde 48,6 gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu yüzde 41,3’e indi. Öncü göstergeler, kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

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SAVAŞ OLMASAYDI ENFLASYON NE KADAR OLACAKTI?

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor.

Konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalarımıza devam ediyoruz. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır."

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