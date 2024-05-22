Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Sene sonunda 30'lu rakamlara inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Enflasyonu düşürmek için programın başarılı şekilde devam ettiğini beliren Bakan Şimşek, "Enflasyon sene sonunda 30’lu rakamları görür. Gelecek sene de 10’lu rakam, bir sonraki sene de tek hane" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı"nda açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Şimşek, enflasyonla ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yılın ikinci yarısında enflasyonda düşüşün hızlanacağını belirten Şimşek, sene sonunda enflasyonun 30'lu rakamlara gerileyeceğini söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Önce bizim enflasyon düşük tek haneye indirmemiz lazım. İndirdiğinizde sermaye piyasaları güçlü bir şekilde ön plana çıkacak. Bizim enflasyonu tek haneye indirme programımız başarılı bir şekilde uygulanıyor.

"ENFLASYON BU AY ZİRVE YAPACAK"

Aylık enflasyon rakamları ile bizim hedeflerimiz örtüşmeye başladı. Mayıs ayında yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Geçen sene mayıs ayın aylık enflasyon 0’a yakın. Bu yıl yüzde 3 çıksa yıllık bazda artışı işaret ediyor. Merkez Banka’mızın enflasyon raporunda ortaya koyduğu şekilde mayıs ayında zirveye ulaşacak.

"SENE SONUNDA 30'LU RAKAMLARI GÖRÜR"

Yaz aylarında baz etkisiyle hem son 1 yıldır para politikasında attığımız adımlar, maliye politikasında attığımız ve atacağımız adımlar, gelirler politikasının desteği ile enflasyon çok hızlı bir şekilde bu sene sonunda 30’lu rakamları görür.

"GELECEK SENE 10'LU RAKAM, BİR SONRAKİ SENE TEK HANE"

Gelecek sene de 10’lu rakam, bir sonraki sene de tek hane. Daha sonra da bunu düşük tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz."