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Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine 5 Nisan uyarısı! Yapmayana ceza kesilecek

Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine 5 Nisan uyarısı! Yapmayana ceza kesilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;ten ev sahiplerine 5 Nisan uyarısı! Yapmayana ceza kesilecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde edip beyanname vermeyen vatandaşları bir kez daha uyardı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Şimşek, "Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ev sahiplerine önemli bir uyarıda bulundu. Kira geliri elde edip beyanname vermeyen vatandaşlara seslenen Bakan Şimşek, 5 Nisan vurgusu yaptı. Denetimlerin sürdüğünü belirten Şimşek, beyanname vermeyenlere yaptırım uygulanacağını söyledi. 

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle: 

"Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 

2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. 

Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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