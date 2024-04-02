Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine 5 Nisan uyarısı! Yapmayana ceza kesilecek

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Nisan 2024 12:15 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 13:11 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde edip beyanname vermeyen vatandaşları bir kez daha uyardı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Şimşek, "Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz." dedi.