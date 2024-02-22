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    • Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten net mesaj: Seçim sonrasında da devam edecek

    Bakan Şimşek'ten net mesaj: Seçim sonrasında da devam edecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan Şimşek&#039;ten net mesaj: Seçim sonrasında da devam edecek
    Ekonomi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor" ifadelerini kullandı. "Dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" diyen Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" mesajını paylaştı.

    Bakan Şimşek'in X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

    "Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor. Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz."

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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