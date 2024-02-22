Bakan Şimşek'ten net mesaj: Seçim sonrasında da devam edecek

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Şubat 2024 15:02 - Güncelleme: 22 Şubat 2024 15:03 - Güncelleme:

Ekonomi, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor" ifadelerini kullandı. "Dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" diyen Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" mesajını paylaştı.