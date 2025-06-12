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Bakan Yumaklı duyurdu! Türkiye'nin artık tescilli bir sucuğu var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Yumaklı duyurdu! Türkiye&#039;nin artık tescilli bir sucuğu var
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden Afyon sucuğu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 35'inci ürünün Afyon sucuğu olduğunu belirten Yumaklı, "Afyonkarahisar'dan AB'ye lezzetli bir imza daha. Afyon pastırmasından sonra şimdi de Afyon sucuğu, AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şöyle:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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