Bakan Yumaklı mesajı verdi! Fahiş et fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fahiş et fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu konuda hiç kimseye fırsat vermeyeceklerini belirten Bakan Yumaklı, "Üreticinin faydalanmadığı, tüketicinin de yüksek fiyatla et tüketimine sebep olan bu hususu tolere etmeyeceğiz. Bu konuda ne ihtiyaç varsa yapacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı Gündem Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde vatandaşın en çok dert yandığı konulardan olan fahiş et fiyatlarıyla ilgili de konuşan Bakan Yumaklı, önemli bir mesaj verdi. Duruma el atacaklarını belirten Yumaklı, kimseye tolerans tanınmayacağını vurguladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

"Fahiş et fiyatlarıyla ilgili hiçbir toleransımız olamaz. Üreticinin faydalanmadığı, tüketicinin de yüksek fiyatla et tüketimine sebep olan bu hususu tolere etmeyeceğiz.

"NE İHTİYAÇ VARSA YAPACAĞIZ"

Hayvansal üretim ve su ürünlerinde planlı üretime 01.01.2024’te başladık. Hayvancılık yol haritamızı ilan ettik. Hem sürü kalitesinin verimliği artıracağız, gelmek istediğimiz noktaya geleceğiz. Bu süre içinde et fiyatları da dahil olmak üzere hem tüketicinin hem de üreticinin aleyhine kullanmak isteyen kimler varsa regülasyon anlamında ne ihtiyaç varsa yapacağız.

"YAKINDA ZAMANDA HERHANGİ BİR PROBLEM GÖRMÜYORUM"

Bizim yaptığımız ithalat toplamın içinde çok küçük bir oran. Bu piyasa regülasyonu için yapılan bir uygulama. İster bitkisel ister hayvansal üretim olsun bunların muadili ya da alternatifi değil, bu bilgi karıştırılmasın. Piyasa regülasyonu için ne gerekiyorsa yaparız. Bunun tersi de olabilir… Üründe hiç beklenmeyen çok ciddi düşüşler de olabilir. Bizim regülasyon kurumlarımız devreye girer ve o ürünü alır. ‘Bunların tek bildikleri ithalat’ gibi bir alana gitmesin. Piyasa regülasyonu negatif-pozitif hususları yerine getirmek için hangi uygulama yapılacaksa onu yapmayı getirir. Ne gerekiyorsa yapacağız. Yakın zamanda herhangi bir problem beklemiyorum.

"BİZİM ÜLKEMİZ BUNU HAK ETMİYOR"

2022’de şeker ile ilgili problem oldu. Sonra ay çiçek yağıyla ilgili… Marketlerden tenekeler atılıyordu. Bizim ülkemiz bunu hak etmiyor ki. Patates, soğan konusu mesela… Fahiş fiyatla mücadele konusunda da Ticaret Bakanlığımızla ortaklaşa bu şeyi sürdüreceğiz."