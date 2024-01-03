Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsala 4 milyar TL'lik hibe desteği

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te 4 milyar 708 milyar lira hibe desteği sağladık. Desteklerimizle hayata geçirilen projelerle 13 bin 481 kişi istihdam edildi" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı&#039;ndan kırsala 4 milyar TL&#039;lik hibe desteği
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal yatırımları desteklemek için sunulan hibe destekleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2023'te 4 milyar 708 milyon TL hibe desteği sağladıklarını belirten Yumaklı, "Desteklerimizle hayata geçirilen projelerle 13 bin 481 kişi istihdam edildi" dedi.

    X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yumaklı, şunları kaydetti:

    "2023 yılını kırsal yatırımların yılı yaptık, 4 MİLYAR 708 MİLYON TL HİBE desteği sağladık. Bu desteklerimizle hayata geçirilen projeler sayesinde 13 bin 481 kişi istihdam edildi. Kırsal yatırımlar için hibe desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz."

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İbrahim YumaklıHibe DesteğiBakan Yumaklı
    Haberler > Ekonomi > Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsala 4 milyar TL'lik hibe desteği
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hesaplara geçeceği tarih belli oldu - EkonomiHesaplara geçeceği tarih belli olduMilletvekili maaşlarına enflasyon ayarı - EkonomiMilletvekili maaşlarına enflasyon ayarıMemurlar ayın 15'inde ne kadar maaş farkı alacak? İşte 14 günlük maaş farkı - EkonomiMemurlar ayın 15'inde ne kadar maaş farkı alacak? İşte 14 günlük maaş farkıKıdem tazminatı ne kadar artacak? - EkonomiKıdem tazminatı ne kadar artacak?Dolar yine rekor kırdı! - EkonomiDolar yine rekor kırdı!2024 ocak kira artış oranı ne kadar oldu? - Ekonomi2024 ocak kira artış oranı ne kadar oldu?Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı! - EkonomiCevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı!Türk silah üreticisi ihracatta 12'den vurdu - EkonomiTürk silah üreticisi ihracatta 12'den vurduMehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi - EkonomiMehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi2024'te kim ne kadar maaş alacak? İşte mesleklere göre tam sıralı liste - Ekonomi2024'te kim ne kadar maaş alacak? İşte mesleklere göre tam sıralı liste
    Sonraki Haber Yükleniyor...