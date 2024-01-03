Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsala 4 milyar TL'lik hibe desteği

3 Ocak 2024 16:35 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 16:44

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal yatırımları desteklemek için sunulan hibe destekleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2023'te 4 milyar 708 milyon TL hibe desteği sağladıklarını belirten Yumaklı, "Desteklerimizle hayata geçirilen projelerle 13 bin 481 kişi istihdam edildi" dedi.

X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yumaklı, şunları kaydetti:

"2023 yılını kırsal yatırımların yılı yaptık, 4 MİLYAR 708 MİLYON TL HİBE desteği sağladık. Bu desteklerimizle hayata geçirilen projeler sayesinde 13 bin 481 kişi istihdam edildi. Kırsal yatırımlar için hibe desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz."