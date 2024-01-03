Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsala 4 milyar TL'lik hibe desteği
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te 4 milyar 708 milyar lira hibe desteği sağladık. Desteklerimizle hayata geçirilen projelerle 13 bin 481 kişi istihdam edildi" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal yatırımları desteklemek için sunulan hibe destekleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2023'te 4 milyar 708 milyon TL hibe desteği sağladıklarını belirten Yumaklı, "Desteklerimizle hayata geçirilen projelerle 13 bin 481 kişi istihdam edildi" dedi.
X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yumaklı, şunları kaydetti:
"2023 yılını kırsal yatırımların yılı yaptık, 4 MİLYAR 708 MİLYON TL HİBE desteği sağladık. Bu desteklerimizle hayata geçirilen projeler sayesinde 13 bin 481 kişi istihdam edildi. Kırsal yatırımlar için hibe desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz."
2023 yılını kırsal yatırımların yılı yaptık, 4 MİLYAR 708 MİLYON TL HİBE desteği sağladık.pic.twitter.com/RZpIetAgGm — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli)
Bu desteklerimizle hayata geçirilen projeler sayesinde 13 bin 481 kişi istihdam edildi.
Kırsal yatırımlar için hibe desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz.
Kaynak: Türkiye Gazetesi