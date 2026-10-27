Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

Bakanlığın ikazını dinlemedi, 28 bin liralık ceza 57 bin TL’ye çıktı! Her ihlalde cezası 2'ye katlanacak

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bakanlığın ikazını dinlemedi, 28 bin liralık ceza 57 bin TL’ye çıktı! Her ihlalde cezası 2'ye katlanacak
Başlık ResmiBakanlığın ikazını dinlemedi, 28 bin liralık ceza 57 bin TL’ye çıktı! Her ihlalde cezası 2'ye katlanacak

Ticaret Bakanlığı, Sakarya'nın Karasu ilçesinde müstakil bahçeli yazlıklarla ilgili yanıltıcı ilan veren firmaya 28 bin 620 TL ceza kesilmişti. Bakanlığın ikazını dikkate almayıp benzer ilanlar yayınlamaya devam eden firmanın cezası 57 bin 240 TL'ye çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, "Aynı firma her yeni ihlalde bir önceki cezanın 2 katını ödemekle yükümlü olacak." dedi.

Kaydet
|
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Ticaret Bakanlığı, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki satılık yazlık ilanlarıyla ilgili harekete geçti. Müşteri çekmek için müstakil bahçeli yazlıkların 2 milyon TL'ye satışa sunulmuş gibi gösterilen ilanda, aslında 2 milyon TL'nin peşinat olduğu ortaya çıktı. Vatandaşı kandıran firmaya ceza kesildi.

ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ

'2 milyon TL'ye yazlık ilanı' yalan çıktı! Bakanlık vatandaşı kandıran firmanın cezasını kesti

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, "İlanda bir dairenin fiyatı 2 milyon TL olarak belirtiliyor, ancak vatandaşımız aradığında bu rakamın dairenin satış fiyatı değil, yalnızca peşinat olduğu söyleniyor. Vatandaşımızın zamanını boşa harcayan, yanlış bilgiyle karar vermesine yol açan ve güven duygusunu zedeleyen bu yanıltıcı ilan nedeniyle ilgili işletmeye 28.620 TL idari para cezası uygulandı." dedi.

BAKANLIĞI DİKKATE ALMADI, CEZA İKİYE KATLANDI

Söz konusu firmayla ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Firmanın benzer başka ilanlarının da olduğu tespit edilirken, kesilen ceza 2 katına çıkarıldı.

Bekir Kaplan konuyla ilgili, "Konut ilanında vatandaşı yanıltmaya çalışan kuruma ilk ikaz cezamız 28.620 TL idi, ikaz dikkate alınmamış olacak ki ikinci cezayı 57.240 TL'ye yükselttik. Vatandaşı yanıltmaya devam eden kuruluşlara uygulayacağımız ceza oranı aritmetik olarak artmaya devam edecek! Aynı firma her yeni ihlalde bir önceki cezanın 2 katını ödemekle yükümlü olacak." ifadelerini kullandı.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.