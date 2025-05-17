Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakanlık 3 ürünün daha satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni

Bakanlık 3 ürünün daha satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakanlık 3 ürünün daha satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, 2'si çocuk 1'i oda kokusu olmak üzere 3 ürünü daha ifşa etti. Marka marka açıklanan ürünlerin satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Denetim sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ve insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler markasına kadar ifşa ediliyor. 

BİR ÜRÜN DAHA YASAKLANDI 

Bakanlık, söz konusu listede son güncellemeyi 16 Mayıs tarihinde yaptı. "Duux" marka "Kanguru" olarak bilinen çocuk taşıma aparatıyla ilgili "Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma" kararı verildi. Ürünün güvensizlik nedeni ise "Bağlama sistemleri" olarak gösterildi. 

Bakanlık 3 ürünün daha satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni - 1. Resim

ODA KOKUSU VE ÇOCUK ATLETİ DE YASAKLILAR LİSTESİNDE 

15 Mayıs tarihli listede de 2 ürün yer almıştı. "Bella Maison" marka oda kokusu ve "Luggi Baby" marka çocuk atletinin satışı yasaklandı.

Bakanlığın duyurusunda oda kokusunda "dokunsal uyarı" bulunmaması, çocuk atletinde ise "çıt çıt" kısmındaki sorun nedeniyle yasaklandığı belirtildi. 

Bakanlık 3 ürünün daha satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İkinci Minguzzi vakası! "Neden baktın" deyip hayatlarını kararttılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serasına kurduğu sistemle 70 gün olan hasat süresini 30 güne düşürdü - EkonomiKurduğu sistemle 70 gün olan hasat süresini 30 güne düşürdü900 bin lira harcadı, 13 ayda yaptı! Gören ustalar bile şaşırıyor... Bakan bir daha bakıyor - EkonomiGören ustalar bile şaşkın! 2 milyon TL'ye satmadıTürkiye'den 100 ülkeye ihraç ediliyor! Trump bile "Perfecto" diyerek övgüler dizdi - EkonomiTrump bile "Perfecto" diyerek övgüler dizdiAltından yatırımcısına kötü sürpriz! "Güvenli liman" sert düştü - EkonomiAltından kötü sürpriz! "Güvenli liman" sert düştüGıda, mobilya, temizlik, emlak... Genç çiftlere "indirim" müjdesi - EkonomiGıda, mobilya, temizlik... Genç çiftlere "indirim" müjdesiBİST 100, bu hafta %2,96 prim yaptı! Borsada en çok yükselen ve düşen 10 hisse - EkonomiBorsada en çok yükselen ve düşen 10 hisse!
Sonraki Haber Yükleniyor...