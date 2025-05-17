Bakanlık 3 ürünün daha satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni

Ticaret Bakanlığı, 2'si çocuk 1'i oda kokusu olmak üzere 3 ürünü daha ifşa etti. Marka marka açıklanan ürünlerin satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Denetim sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ve insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler markasına kadar ifşa ediliyor.

İlgili Haber Akıllara durgunluk veren olay! Küçücük bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti

BİR ÜRÜN DAHA YASAKLANDI

Bakanlık, söz konusu listede son güncellemeyi 16 Mayıs tarihinde yaptı. "Duux" marka "Kanguru" olarak bilinen çocuk taşıma aparatıyla ilgili "Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma" kararı verildi. Ürünün güvensizlik nedeni ise "Bağlama sistemleri" olarak gösterildi.

ODA KOKUSU VE ÇOCUK ATLETİ DE YASAKLILAR LİSTESİNDE

15 Mayıs tarihli listede de 2 ürün yer almıştı. "Bella Maison" marka oda kokusu ve "Luggi Baby" marka çocuk atletinin satışı yasaklandı.

Bakanlığın duyurusunda oda kokusunda "dokunsal uyarı" bulunmaması, çocuk atletinde ise "çıt çıt" kısmındaki sorun nedeniyle yasaklandığı belirtildi.