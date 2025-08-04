Bakanlık düğmeye bastı! EFT, havale ve nakit için kritik adım

Suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik bir Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı.

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MİNİMUM 20 KARAKTERLİ AÇIKLAMA YAZILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve henüz yürürlüğe girmeyen taslağa göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek, "diğer", "bireysel ödeme" vb. seçeneklerde minimum 20 karakterli açıklama yazılacak.

Bakanlığın hazırladığı taslakta yer alan diğer düzenlemeler ise şöyle sıralandı:

- 2 milyon TL - 20 milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu müşteriden temin edilecek. - 20 milyon TL üstü nakit işlemlerde beyan formuna ek olarak fonun kaynağına dair ek bilgi/belge temin edilecek. - Yükümlüler müşteriden gerekli açıklama, bilgi, belgeyi temin edemediği durumda işlemi gerçekleştirmeyecek.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca yapılan çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 18/08/2025 tarihine kadar gorus@masak.gov.tr elektronik posta adresi aracılığıyla iletilmesi mümkündür."

Düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.