Bakanlık harekete geçti̇: E-İhracat toplam ihracatın yüzde 10’una ulaşacak

Ticaret Bakanlığı e-Ticaret’e yönelik çalışmalar için harekete geçti. Bakanlık tarafından hazırlanan “Uluslararası Örgütlerin 2023 Gündeminde Sınır Ötesi E-Ticaret” raporunda, e-İhracat’ın, toplam ihracatın en az yüzde 10’una ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Dijital dönüşüm, ticareti önemli ölçüde etkilerken, Ticaret Bakanlığı da e-Ticaret’e yönelik çalışmalarına hız verdi. Bakanlık tarafından hazırlanan “Uluslararası Örgütlerin 2023 Gündeminde Sınır Ötesi E-Ticaret” raporunda, e-İhracat’ın, toplam ihracatın en az yüzde 10’una ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Sınır ötesi e-Ticaret’in 2023’te yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir işlem büyüklüğüne ulaştığının tahmin edildiğine dikkat çekilen raporda “E-Ticaret hacminin 2030 yılına kadar toplam dünya ticaretinin yüzde 40’ına ulaşacağı öngörülürken, bahse konu artış eğilimi ülkemiz ticaret rakamlarında da kendini göstermektedir.

Özellikle Covid pandemisinin alışveriş alışkanlıklarında neden olduğu değişikliğin de etkisiyle 2020-2023 arası dönemde ülkemizde e-İhracat rakamları yaklaşık iki katına çıkarak yıllık bazda ortalama yüzde 25’lik bir artış oranı yakalamıştır. Bakanlığımızca e-İhracat’ın toplam ihracatın en az yüzde 10’una ulaştırılması hedeflenmektedir” denildi.

Bu hedefe ulaşmak için gerek e-İhracat gümrük süreçleri ve Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı (BGB) sisteminin basitleştirilmesi ile işlemlerin kolaylaştırılması, gerekse de e-İhracat’çıların rekabet gücünü artıracak ve küresel pazarlara erişimini mümkün kılacak uygulama ve desteklerin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Türkiye’nin 2023 yılı ihracatı, önceki yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı.