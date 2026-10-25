Vatandaşlara izinsiz kampanya mesajları gönderen firmalar Ticaret Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Alışveriş sırasında indirim ya da fatura gerekçesini öne sürerek müşterilerden telefon numarası talep eden ve reklam mesajlarına zorla onay isteyen firmaların, daha sonra izinsiz kampanya mesajları gönderdiği belirtildi.

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Vatandaşlar, alışveriş yaptıkları firmaların indirim veya e-fatura gibi bahanelerle telefon numaralarını istemesinin ardından gelen izinsiz reklam mesajlarından şikayetçi oldu.

Ticaret Bakanlığı, müşterileri devamlı rahatsız eden mesajlar için harekete geçti. Müşteriden 'işlem yapmak bahanesiyle zorunlu numara' talebinde bulunan, ardından müşterileri kampanya mesajları ile usandıran firmalar tek tek incelenecek.

Gelen mesajlardan bıktığını dile getiren bir vatandaş TGRT Haber'e verdiği röportajda "Engelliyorum. Atıyorlar, başka numaradan atıyorlar. Sürekli bildirimlerim durmuyor. Numaranız verince indirim oluyor diyorlar. Aslında indirim de olmuyor. Kendi kendimizi kandırıyoruz gibi oluyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık izinsiz mesajlar için harekete geçti: "Telefon titreyip duruyor" şikayetlerine dikkat

"GECENİN 5'İ, 3'Ü MESAJ GELİYOR"

Haberde konuşan bir vatandaş izinsiz SMS'lerden duyduğu rahatsızlığı "Gecenin 5'i, 3'ü mesaj geliyor. Uyanıyoruz, uykumuzda uyanıyoruz. Kütüphaneye gidiyoruz, mesaj geliyor. O geliyor, bu geliyor. Sürekli titreyip titreyip duruyor telefon" sözleri ile aktardı.

Bakanlık izinsiz mesajlar için harekete geçti: "Telefon titreyip duruyor" şikayetlerine dikkat

DENETİM YAPILACAK

Müşterilere numara vermedikleri takdirde işlem yapamayacaklarını belirten ve telefon numarasını zorunlu olarak talep eden firmaların gönderdiği mesaj Bakanlığı harekete geçirdi.

İzinsiz bir şekilde mesaj göndermek için zorunlu telefon numarası talep eden firmalar incelenecek.

Bakanlık izinsiz mesajlar için harekete geçti: "Telefon titreyip duruyor" şikayetlerine dikkat

ŞİKAYET ETMEK İÇİN BİRDEN FAZLA YOL VAR

Söz konusu firmalara yönelik şikayetlerin Ticaret Bakanlığı e-Reklam portalı üzerinden ve CİMER'den yapılabileceği belirtildi.

Vatandaşların şikayetleri sırasında firma detaylarını eksiksiz yazmaları ve numara paylaştıkları tarihi belirtmeleri gerektiği ifade edildi.

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