Bakanlık yeni Unıcorn'lar için düğmeye bastı, teknolojiye 375 milyon liralık fon desteği

Teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı 3 yılda 98’e çıkarılacak. Bu merkezlerde 12 bin firmanın çalışması beklenirken, 2026 yılına kadar toplam 375 milyon lira fon desteği sağlanacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ HABERİ-

Yerli üretim hamleleriyle teknolojide önemli adımlar atan Türkiye, bu alanda yeni firmaların kurulması için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aralık 2020’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile teknoloji ve inovasyon tabanlı faaliyetler yürüten ve finansman ihtiyacı olan firmalara girişim sermayesi desteği sağlanıyor.

3 GİRİŞİM SERMAYESİ FONUNA 164.5 MİLYON LİRA YATIRIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Teknoloji ve İnovasyon Fonundan bugüne kadar 3 girişim sermayesi fonuna ve 7 girişime toplamda 164,5 milyon lira yatırım yapıldı.

2026'YA KADAR FON'A 375 MİLYON LİRA KAYNAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2026’ya kadar Fon’a toplam 375 milyon lira kaynak aktarılması planlanıyor. Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili çalışmalar da yapılacak. Geçen yılın sonunda 89 olarak belirlenen, faaliyetteki teknoloji geliştirme bölgesi sayısının bu yıl 90’a, 2025’te 95’e, 2026’da 98’e çıkarılması hedefleniyor.

FİRMA SAYISI ARTIRILACAK

Bu süreçte teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firma sayısı da artırılacak. Bu kapsamda, buralarda faaliyet gösteren firma sayısının gelecek yıl 11 bin, 2026’da 12 bine ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, teknoloji geliştirme bölgelerinde gerçekleştirilen toplam yurt içi satışın bir önceki yıldaki toplam satışa göre yüzde 50 artırılması bekleniyor.

TURCORN ŞİRKETLERİN SAYISI ARTACAK

1 milyar dolar değerlemeye ulaşan ve Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji tabanlı girişimler ‘Turcorn’ olarak tanımlanırken, şu anda 7 olan Turcorn sayısının önümüzdeki dönemde sayısının artması için de çalışmalar sürecek. Yeni Turcorn’ların oluşması için başlatılan Turcorn 100 Programına kabul edilen girişim sayısının bu yıl 30’a, gelecek yıl 40’a, 2026’da da 60’a çıkarılması planlanıyor.