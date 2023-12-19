Bankacılık rekor kırıyor
Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi
BDDK Başkanı Kavcıoğlu, bankacılık sektörünün hacminin arttığını, aktif büyüklüğün ise 21,8 trilyon liraya ulaştığını açıkladı. Kavcıoğlu “Sektörün toplam kredileri de 11 trilyon liraya ulaşmış durumda” dedi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türk bankacılık sektörünün; sağlam ve güven veren yapısıyla Türkiye ekonomisi için önemli bir istikrar çıpası rolü oynadığını söyledi. Türk bankacılık sektörünün 21,8 trilyon TL’lik aktif büyüklüğe eriştiğini, sektörün toplam kredilerinin de 11 trilyon TL’ye ulaşmış durumda olduğunu belirten Kavcıoğlu “Ekonomi yönetimimizin seçici kredi politikası ile hedeflediği şekilde bankalar, reel sektörü desteklemeye, üretimi ve ihracatı finanse etmeye devam etmektedir” dedi. Bankacılık sektöründe krediler artmaya devam ederken, varlık kalitesinin önemli göstergesi olan takibe dönüşüm oranının ise yüzde 1,5 ile tarihî düşük seviyelerde seyrettiğine dikkati çeken Kavcıoğlu, söz konusu oranın yüzde 2,3 olan AB ortalamasının da altında olduğunu aktardı.