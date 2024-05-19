Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizinde düşüş başladı, yüksek getiri için kritik uyarı…

Türkiye’nin risk priminin düşmesi, yabancı sermaye girişinin hızlanması, TL’ye güvenin artması ve TÜFE’de baz etkisiyle 20 puana yakın düşüş döneminin yaklaşması üzerine; mevduat faizlerinde de zirveden dönüş sinyalleri gelmeye başladı. 2-3 hafta önce %58-59 bandında bulunan TL mevduat faizleri, bazı bankalarda %52’ye kadar geriledi. Bankacılık kaynakları; yatırımcıların, bugünkü oranlarla paralarını uzun vadeli bağlamaları halinde “yüksek getiriyi sabitleyebileceğini” belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Türkiye ekonomisinde yeniden dengelenme süreci devam ederken; bu süreçte bir araç olarak uygulanan “değerli TL” politikası, vadeli mevduat faiz oranlarını da son yılların en yüksek seviyelerine taşımıştı. Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesaplarından dönenler de dahil olmak üzere, bütün vadeli hesaplara uygulanan ortalama faiz oranları yüzde 70’lere kadar yaklaşmıştı.

1 AYA KADAR VADELİ HESAPLARDA SON DURUM

TCMB tarafından açıklanan verilerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Buna göre 1 Aya Kadar TL Vadeli Hesaplar için 23 Şubat haftasında yüzde 44,08 seviyesinde bulunan ortalama mevduat faiz oranı; 26 Nisan haftasında yüzde 56,45’e kadar yükseldi. Veri setinde yer alan 3 Mayıs haftasında bu vadedeki oranlar 56,40 ve 10 Mayıs haftasında da 55,97’ye geriledi.

3 AYA KADAR VADELİ HESAPLARDA SON DURUM

Yine açıklanan verilere göre 3 Aya Kadar TL Vadeli Hesaplar için 23 Şubat haftasında yüzde 51,89 olan ortalama mevduat faiz oranı; 19 Nisan haftasında yüzde 68,88 ile zirve yaptı. Bu vadede oranlar; 26 Nisan haftasında ortalama yüzde 68,06, 3 Mayıs haftasında yüzde 68,03 ve 10 Mayıs haftasında yüzde 68,18 olarak gerçekleşti.

Rakamlar, son 4 haftalık süreçte faizlerde yükseliş eğiliminin durduğunu ve hareketlerin yatay bir bantta sürdüğünü gösteriyor.

TL MEVDUATTA ORANLAR DAHA AŞAĞIDA

Söz konusu oranlar Döviz Dönüşümlü hesaplar dahil edildiğinde bu sevilerde oluşurken; TL vadeli hesaplarda son 2-3 haftada yüzde 58-59 bandına varan oranlar uygulandı. Ancak geçen haftanın sonuna doğru bazı bankalarda 31-92 gün arasında ve 100 bin TL üzeri mevduat için önerilen mevduat oranı, yüzde 52’ye kadar gerileme gösterdi.

FAİZLERDE ZİRVE GÖRÜLDÜ MÜ?

TCMB’nin ve ekonomi yönetiminin tedbirleriyle birlikte Türkiye’nin risk priminin 265 seviyesine kadar gerilemesi, yabancı sermaye girişinin hızlanarak artması, son 5 haftada sadece tahvil ve hisse senedi piyasalarına 5 milyar dolara yakın para girişinin gerçekleşmesi ve içeride de DTH ve KKM hesaplarında çözülmelerin hızlanması ile TL’ye güvenin gittikçe artması; faizlerde tepe noktaya yaklaşılmasını beraberinde getirdi.

Bu süreçte TCMB’nin de 40 milyar doların üzerinde rezerv alımı ile piyasaya TL vermesi, likidite bolluğuna sebep olmuştu. Ancak Depo Alım İhaleleri ile piyasadaki fazla TL miktarı çekilerek, mevduat faizlerinin rekabetçi seviyede kalması sağlandı.

TÜFE, FAİZLERİN ALTINA GELECEK

Bankacılık kaynakları; enflasyonda da zirve noktaya yaklaşıldığını, baz etkisinin önümüzdeki aydan itibaren çalışmaya başlayacağını, böylece TÜFE’de yaz aylarında yüzde 20’ye varan düşüşlerin gerçekleşeceğini, politika faizi ve mevduat faizlerinin ise TÜFE’nin üzerinde seyretmeye başlayacağını, bunu gören yabancı sermayenin şu anda yüksek oranlardan Türk tahvili almaya yöneldiğini aktarıyor.

MEVDUAT YATIRIMCISI NE YAPMALI?

TÜFE’deki gerilemenin ardından faizlerde de bir miktar gevşeme yaşanabileceğini ancak yine de uygulanan politika gereği enflasyona yakın hatta hemen üzerinde konumlanmaya devam edeceğinin öngörüldüğünü belirten bankacılık kaynakları, “Risksiz getiriyi hedefleyen mevduat sahipleri de, uzun vadeli Türk tahvillerine yönelerek ya da yine vadeli mevduat hesaplarını daha uzun vadede bağlayarak, bugünkü yüksek oranları, birikimleri için daha uzun süre ile sabit hale getirebilirler. Böylece faizlerde yaşanabilecek muhtemel ve sınırlı da olsa gerilemeye karşı kendilerini koruyabilirler” görüşünü dile getiriyor.