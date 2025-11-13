Bankacılık sektöründe mevduat hesaplarındaki bakiye 50 aylık aralıksız yükselişini sürdürüyor. Ekim sonu itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 33,5 artışla 25 trilyon 371 milyar 540 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektöründe mevduat hesaplarındaki bakiye 50 aylık aralıksız yükseliş serisini sürdürüyor. BDDK verilerine göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin mevduat bankalarındaki mevduatları ekimin son haftası itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 33,5 artışla 25 trilyon 371 milyar 540 milyon liraya çıkarken, bu mevduatın 14 trilyon 725 milyar 615 milyon lirası gerçek kişilerin hesabında toplandı.

Aylık bazda ise toplam mevduat yüzde 1,6 ve 403 milyar 207 milyon lira artış kaydetti. Geçen yılın sonunda 18 trilyon 998 milyar 750 milyon lira seviyesinde bulunan toplam mevduat, 10 aylık dönemde 6 trilyon 372 milyar 789 milyon liralık artış kaydetti.

TÜRKİYE GAZETESİ

