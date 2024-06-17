Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bayram sonrası 60 bin hak sahibi daha kalıcı evine kavuşacak

Bayram sonrası 60 bin hak sahibi daha kalıcı evine kavuşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bayram sonrası 60 bin hak sahibi daha kalıcı evine kavuşacak

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan konutlara 20 bin hak sahibinin yerleştiğini, yaklaşık 60 bin hak sahibinin de Kurban Bayramı sonrasında kalıcı konutlara yerleştirilmeye başlanacağını söyledi.

AFAD Başkanı Okay Memiş, 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Azerbaycan, Akyar ve Gaffarlı mahallelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında inceleme yaptı, yeni konutlarına taşınan Akgül ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

BAYRAMDAN SONRA...

Memiş, "Yaklaşık 80 bin konutun kurasını çektik. 20 bin vatandaşımızı bu kalıcı konutlara yerleştirdik. Kalan yaklaşık 60 bin hak sahibini de Kurban Bayramı'ndan sonra konteynerlerden veyahut da kalmış olduğu kiracı olarak bulundukları yerlerden kalıcı konutlara inşallah yerleştirmeye başlayacağız. Yaklaşık 200 bin konutu inşallah bu yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

"KALICI KONUTLAR BİTENE KADAR DEVAM"

ürk milletinin 6 Şubat depremlerinde büyük bir özveriyle, kaynaşmayla ve işbirliğiyle dünyaya örnek olduğunu dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Biz de vatandaşımıza mahcup olmamak adına her zaman için onlarla beraber hareket ediyoruz ve onların yanındayız. Kalıcı konutların tamamı bitene kadar inşallah çalışmalarımız gece gündüz devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere diğer bütün bakanlıklarla uyumlu bir koordinasyon içerisindeyiz. TOKİ'miz, Emlak Konutumuz ve onlarla beraber çalışan bütün mühendisler, teknik elemanlar, işçilerimizle beraber gece gündüz bakın şu arkada görmüş olduğunuz alan Maraş'ın kalbinin attığı yer, burada müthiş bir dönüşüm var. İnşallah hem doğrudan hak sahiplerinin konutlarının inşaatları sağlam zeminde sağlam tespit edilen yerlerde ve sağlam inşaat modelleriyle tünel kalıp ve perde beton teknikleriyle çok daha büyük depremlere dayanıklı bir şekilde devam ediyor. Hem de rezerv alan olarak ilan edilen bu alanlarda da yine Bakanlığımızın öncülüğünde şehrin iş yerleri ve diğer donatıları ayağa kalkmaya, ayağa kaldırılmaya çalışılıyor."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Hacer Çağla Çetinalp cinayetinde dehşete düşüren detaylar! 15'lik katil tutuklandı, işte ilk ifadesi...‘Asrın Felaketi’ni 16 aydır her gün yeniden yaşıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin yarım asırlık süt markası iflas etti! Dev fabrika icradan satışta - EkonomiTürkiye'nin yarım asırlık süt markası iflas ettiGenel sağlık sigortasına ilişkin suallere cevaplar - EkonomiGenel sağlık sigortasına ilişkin suallere cevaplarTohumda yerli üretim yüzde 97! Tarıma 51 tarla bitkisi daha kazandırıldı - EkonomiTarıma 51 tarla bitkisi daha kazandırıldıDondurma serinletmiyor! Fiyatı cep yakıyor - EkonomiDondurma serinletmiyor!Asgari ücrete zam beklenirken açıklandı: 25 bin TL'yi aştı - EkonomiAsgari ücrete zam beklenirken açıklandı: 25 bin TL'yi aştıABD'li yatırım bankası Morgan Stanley dolar tahminini açıkladı - EkonomiMorgan Stanley dolar tahminini açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...