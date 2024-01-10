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    Bedava dağıtsa da toplayacak kimse yok, Hatay'da mandalina dalında çürüdü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Maraş depremlerinin vurduğu Hatay'da mandalina dalında kaldı. En az 36 bin kişinin hayatını kaybettiği şehirde, mandalinayı toplayacak kimseyi bulamayan üreticiler ürünlerini tarlada çürümeye bıraktı.

    Bedava dağıtsa da toplayacak kimse yok, Hatay&#039;da mandalina dalında çürüdü
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem Hatay'ı yerle bir etti. Ağır yıkım yaşanan kentte en az 36 bin kişi hayatını kaybetti. Yeniden ayağa kalkmaya çalışan Hatay’ın verimli topraklarında yetişen narenciyede bu yıl ürün bereketi yaşanıyor.

    TARLADA 2, MARKETTE 25 LİRA

    Hasadın başlamasıyla birlikte mandalina fiyatı bahçede 2 TL’ye kadar düştü. Birçok üründe araya komisyoncuların girmesiyle bahçe fiyatıyla market fiyatında yaşanan fark mandalinayı da vurdu. Büyükşehirlerde lüks marketler de mandalina fiyatı 25 TL’ye kadar çıkarken, bu durumdan en olumsuz etkilenen de üreticiler oldu.

    Bedava dağıtsa da toplayacak kimse yok, Hatay'da mandalina dalında çürüdü

    BEDAVA DAĞITSA DA TOPLAYACAK KİMSE YOK

    Türkiye’nin narenciye üretiminde önemli bir konuma sahip olan Hatay’ın Erzin ilçesinde üretici, narenciyeyi bedava dağıtsa da toplayan bulamıyor. Narenciye üreticisi Sinan Bayraktaroğlu, ürünün dalda kalması durumunda ağacın önümüzdeki yıl ürün vermeyeceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

    “Erzin’de narenciye üreticisi olarak perma perişanız. İç ve dış piyasada alıcı bulamayan mandalinayı, gördüğünüz gibi ağaç başında çürümeye terk ettik. 1 yıllık beklentimiz heba oldu gitti. Gübreye ve sulama suyuna vereceğimiz parayı bir taraf bırakalım, budanması, toprağın sürülmesi işçiye verdiğimiz para zarar üstüne zarar. Meyve ağaç başında kalsa seneye tutmaz. Tabana dökülse ağacın hastalanmasına neden olur. Bedava alın götürün diyorum ona da gelen yok. Yetkililer biran önce bu olumsuzluğa çare bulması gerekiyor. Şu ana kadar, Erzin’deki narenciyenin yüzde 50’si toplanmadı ve ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Narenciyeye güvenerek borçlandık, önümüzdeki yıl ise akıbetinin ne olacağı da bilinmiyor."

    Bedava dağıtsa da toplayacak kimse yok, Hatay'da mandalina dalında çürüdü

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ili etkilemiş, en ağır yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Depremdeki toplam can kaybı 50 bini aşmış, bu ölümlerin yaklaşık 36 bini Hatay'da kaydedilmişti.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HatayMandalinaDeprem
    Haberler > Ekonomi > Bedava dağıtsa da toplayacak kimse yok, Hatay'da mandalina dalında çürüdü
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