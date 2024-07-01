Berber, kuaför ve güzellik salonları için tatil kararı! Bakanlık duyurdu: Valilikler belirleyecek

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir kapalı olmasına yönelik karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, valiliklerin günleri belirleyeceğini ve karara uymayanlara idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması, bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığı'nca idari yaptırım uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Ticaret Bakanlığımıza iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde Ticaret Bakanlığımızca 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alınmıştır.

VALİLİKLER KARAR VERECEK

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütülmüş olup gelinen noktada bu çalışmalar tamamlanmıştır.

BUGÜN BAŞLADI

Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi ve bu işletmelerin Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır.