BES birikimi konuta teminat olsun! Sektörden satışlardaki düşüşe karşı çözüm önerisi:

Yüksek faiz, ipotekli konut satışlarını vururken, sektör temsilcileri BES birikimlerinin konut alırken teminat gösterilebilmesini talep ediyor. ATEM Başkanı Hakan Akçam, “BES’teki birikim kredi çekerken teminat gösterilebiliyor. Aynı uygulama neden konut kredisi çekmek isteyenlere de uygulanmasın ki?” dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Konut satış oranlarındaki gerileme sürerken, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, tüketici kredisi alımlarında Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) uygulanan teminat gösterebilme uygulamasının konut kredileri için de uygulanabilmesini önerdi.

Konut kredisi ile ev almanın eskiye göre çok zor olduğunu ifade eden Akçam, “BES hesabındaki birikimin devlet katkısı olan kısmı hariç bankadan kredi çekerken teminat olarak gösterilebiliyor. Bu şekilde özellikle teminat göstermekte zorlanan katılımcılara büyük fayda sağlanması planlanıyor.

Aynı uygulama neden konut kredisi çekmek isteyen tüketicilere de uygulanmasın ki? BES hesabı olanlar konut kredisi çekerken de bu şekilde teminat gösterebilir” dedi. Akçam, bankaların konut kredileri için uyguladıkları faiz politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğine de vurgu yaptı.

“İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 58,7 AZALDI”

Konut kredisine ilişkin konuşan Akçam, “TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde banka kredisi ile alınanların payı 12’den 1’e kadar düştü. Hatta Mayıs ayının verilerini paylaşacak olursak, Türkiye genelinde ipotekli (kredili) konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,9 azalış göstererek 9.909 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,7 azalışla 44 bin 602 oldu” diye konuştu.

“KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ NEREDEYSE 5 KATINA ÇIKIYOR”

Kredili satışlarda her ay gerilemenin olduğunu ifade eden Akçam şunları kaydetti: İnşaat maliyetlerindeki artışlar ve beraberinde zorlaşan kredi şartları; vatandaşın ev sahibi olmasını, firmaların da konut satışını büyük oranda etkiliyor. Satıcı firmalar sürekli artan maliyet oranlarından dolayı konut fiyatını belirlemede güçlük yaşarken, tüketiciler de belirlenen fiyatları yüksek buluyor. Yatırımdan ziyade ev sahibi olmak için konut almak isteyenleri ise yüksek faiz oranları engelliyor. Çünkü ortalama bir konutun fiyatı 3 milyon bandında seyrediyor. Faiz oranlarının da yüzde 4’ün üzerine çıktığını düşünecek olursak, 10 yıllık konut kredisi çekmek isteyen bir kişi çektiği kredinin neredeyse 5 katını geri ödemek durumunda kalıyor.

İNŞAAT GEÇEN YILA GÖRE YAVAŞLADI

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi mayısta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 geriledi. Beklenti endeksi, yüzde 0,7, güven endeksi yüzde 1, faaliyet endeksi ise yüzde 1,2 düştü.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Nisanda eşik değerin altına düşen Faaliyet Endeksi mayısta yeniden pozitif tarafa geçmiştir. Eşik değerin üstünde konumlansa da Faaliyet Endeksi’nin geçen yıla kıyasla gerilemiş olması kritiktir. Beklenti ve Güven Endeksi’nin düşük kalması Faaliyet Endeksi’nin önümüzdeki dönemde artış trendine giremeyeceğine işaret etmektedir” dedi.

İnşaat sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Işık, şunları kaydetti: Bir önceki yılın aynı ayına göre, nisan ayındaki ipotekli konut satışlarındaki %67,5’lik azalma, mayıs ayında %64 olarak devam etmiştir. Her ne kadar kredi faizleri mayıs ayında gerilemiş olsa da %60’ın üzerinde devam eden bir kredi faiz haddi ile konut sektöründe hareketlilik beklenmemektedir. Ekonomi yönetimi tarafından enflasyon ile mücadele programının oldukça sıkı bir şekilde uygulanıyor olması, yılın geri kalan kısmında politika faizinde aşağı yönlü ciddi bir hareket beklentisini ortadan kaldırmaktadır. Son çeyrekteki muhtemel faiz indirimleri dahi sektörde beklenen hareketliliği getirmeyecektir.