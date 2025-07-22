Bilindik marketlerde de satılıyor! Bakanlık ifşa etti... Sakın evinize sokmayın

Ticaret Bakanlığı güvensiz olarak nitelediği 1 çocuk ve 1 de temizlik ürününü ifşa etti. Markasına kadar açıklanan ürünlerin satışı yasaklanırken, piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerine devam ediyor.

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Yapılan denetimler sonucunda "güvensiz" olarak nitelenen ürünler markasına kadar kamuoyuna açıklanıyor.

BAKANLIK YASAKLADI

Bakanlığın son duyurusu bugün geldi. 1 çocuk 1 de temizlik ürününü ifşa eden Ticaret Bakanlığı, ürünlerin satışını yasaklarken piyasadan toplatılmasına karar verdi.

ZIP ZIP TOPLAR PİYASADAN TOPLATILIYOR

"Can Top" markalı zıp zıp toplar satışa uygun bulunmadı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ürünün güvensizlik nedeni olarak limit değerlerin üzerinde "Fitalat" içerdiği ve tıpasının orijinal halden küçük parça içerdiği gösterildi.

ÜNLÜ MARKANIN LAVABO AÇICISI DA TOPLATILIYOR

Bilindik marketlerde de bulunan "Doa" markasına ait lavabo açıcısının da satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ürünün güvensizlik nedeni olarak "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36/2/B Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallar Kısımlarına Aykırılık'' gösterildi.