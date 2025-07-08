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Bakanlık markasına kadar ifşa etti! Bu oyuncak piyasadan toplatılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakanlık markasına kadar ifşa etti! Bu oyuncak piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, Oyuncak, Gıda Güvenliği, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı güvensiz olarak nitelediği ürünlerin listesini güncelledi. 1 ürünü daha ifşa eden bakanlık, bir markaya ait oyuncak bebeklerin piyasadan toplatılmasına karar verdi. 

Ticaret Bakanlığı insan sağlığına karşı tehlike oluşturan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Risk bulunan ürünlerin satışı yasaklanırken, söz konusu ürün ve markası da kamuoyuyla paylaşılıyor.
 

OYUNCAK BEBEK KARARI 

Ticaret Bakanlığı'nın son duyurusu 7 Temmuz tarihinde geldi. 1 ürünün yer aldığı listede "oyuncak bebek" yer aldı. 
Bakanlık markasına kadar ifşa etti! Bu oyuncak piyasadan toplatılıyor - 1. Resim

PİYASADAN TOPLATILIYOR 

"Cocomelon" markasına ait oyuncak bebeğin piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ürünün güvensizlik nedeni ise "Dolgu Liflerinin Dışarı Çıkması" olarak gösterildi. Oyuncak bebekteki riskler ise "Kesikler, Kimyasal, Yangın" olarak sıralandı.
 
Bakanlık markasına kadar ifşa etti! Bu oyuncak piyasadan toplatılıyor - 2. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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