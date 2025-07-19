Her gün milyonlarca kişi alışveriş yapıyor: Temu'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye pazarına giriş süreci sıkı takip altında olan Temu'dan önemli bir açıklama geldi. Şirket, temsilcilik açma işlemlerinin bu ayın sonunda tamamlanacağını açıkladı.

Çin merkezli e-ticaret devi Temu, Türkiye pazarına temsilcilik açarak devam edecek. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de yerel bir temsilcilik kurma sürecinin sürdüğü ve bu işlemlerin Temmuz ayı sonunda tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, “Bu adım, Türkiye pazarına olan uzun vadeli bağlılığımızın göstergesidir. Özellikle veri yönetimi başta olmak üzere tüm yerel düzenlemelere tam uyum çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” ifadeleri yer aldı.

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Temu, Çinli PDD Holdings çatısı altında faaliyet gösteriyor ve dünya genelinde ucuz Çin menşeli ürünleri tüketiciyle buluşturmasıyla biliniyor.

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Bakanlık, Temu temsilcileriyle Mayıs ayında gerçekleştirdiği toplantıda, 1 Nisan 2024 itibarıyla yürürlüğe giren “Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” kapsamında, platformun Türkiye mevzuatına tam uyum sağlaması gerektiğini vurgulamıştı.

Temu yetkilileri ise yaptıkları değerlendirmede, mevzuata tam uyum için gerekli hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, yönetmeliğin tüm gereklerini yerine getirmek üzere yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Ayrıca yasal düzenlemelere aykırı bir durumun oluşması halinde uygulanacak yaptırımların da farkında olduklarını dile getirdiler.