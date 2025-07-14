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TEMU'dan alışveriş yapanlar dikkat! 3 nokta vatandaşı çileden çıkardı, bakanlık harekete geçiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TEMU&#039;dan alışveriş yapanlar dikkat! 3 nokta vatandaşı çileden çıkardı, bakanlık harekete geçiyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çinli e-ticaret devi TEMU; ürünlerin görseldekilerden farklı gelmesi, sağlık riski oluşturması ve kişisel verileri elinde bulundurması nedeniyle şikayetlerin hedefinde yer aldı. Ülkemize temsilcilik bulundurmayan platformla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçeceği öğrenildi.

Çin merkezli e-ticaret platformu TEMU, geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına resmen adım atsa da birçok şikayetle gündemde...

TC KİMLİK NUMARASI İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre halen Türkiye'ye temsilci atamayan TEMU, 10 milyondan fazla insanın kişisel verilerini elinde bulunduruyor.

Ticaret Bakanlığı'nın uyarılarını da dikkate almayan şirket, alışveriş öncesinde müşterilerden TC kimlik numarası istiyor. Bu durum da şikayetlerin ve veri sızıntısı endişelerinin artmasına neden oluyor.

Diğer yandan satın alınan ürünlerin görseldekilerden çok farklı gelmesi ve sağlık riski de vatandaşı kara kara düşündürtüyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇECEK

50 binden fazla şikayetin bakanlığa ulaştığı ve yetkililerin konuyla ilgili harekete geçeceği öğrenildi.  Şikayetlerden bazılarında hediye tuzağı kurulduğu belirtilerek "Çarkı çevirdim, iki ücretsiz hediye seç diyor. Seçtim, teslimat bilgilerini gir diyor ama TC kimlik numaramı istiyor..." deniliyor.

Birçok kullanıcısı ise hesaplarından paraların hemen çekildiğini ancak iade işleminin uzun süre beklenmesine rağmen yapılmadığını söylüyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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