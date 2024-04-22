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Haberler > Ekonomi > BİM, Kanada pazarına mı giriyor? Davet geldiği iddia edilmişti, açıklama geldi 

BİM, Kanada pazarına mı giriyor? Davet geldiği iddia edilmişti, açıklama geldi 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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BİM, Kanada pazarına mı giriyor? Davet geldiği iddia edilmişti, açıklama geldi 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanada hükümetinin Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden BİM'i ülkede faaliyet göstermesi için davet ettiği öne sürülmüştü. ABD basını tarafından ortaya atılan iddiayla ilgili BİM'den açıklama geldi. BİM CEO'su Haluk Dortluoğlu, "Bize doğrudan, resmi şekilde ulaşmış bir davet yok. Anladığımız kadarıyla bu konu Kanada'nın hükümet birimleri içerisindeki bir değerlendirmenin basına sızmış hali. Kanada hükümetinden bir davet gelirse tabii ki bir değerlendirme yaparız" dedi.

ABD basını Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden BİM'in Kanada pazarına açılacağını yazmıştı. The Wall Street Journal gazetesinin haberinde Kanada'nın dünyadaki zincir marketleri radarına aldığı ve bunlar arasında BİM'in de olduğu öne sürülmüştü. 

BİM'DEN AÇIKLAMA GELDİ 

Gündem olan iddiayla ilgili BİM'den açıklama geldi. BİM CEO'su Haluk Dortluoğlu, konu hakkında Reuters'a konuştu.  Dortluoğlu, "Kanada basınında yayınlanmış bir haber, biz de basından öğrendik. Burada özellikle discount sektöründe faaliyet gösterenler zikredilmiş. Türkiye'den de BİM zikredilmiş. Ama bize doğrudan, resmi şekilde ulaşmış bir davet yok. Anladığımız kadarıyla bu konu Kanada'nın hükümet birimleri içerisindeki bir değerlendirmenin basına sızmış hali" dedi.

"DAVET GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ" 

Dortluoğlu, bir davet gelmesi halinde Kanada pazarına girmekle ilgilenip ilgilenmeyecekleri ile ilgili ise "Kanada bizim yakın zamanda girmek adına değerlendirdiğimiz bir pazar değildi. Anladığım kadarıyla hükümetin ya da birimlerinin kendi içinde yapılan değerlendirmenin basına sızması söz konusu. Kanada hükümetinden bir davet gelirse tabii ki bir değerlendirme yaparız. O anlamda bir inceleme ve görüşümüzü belirtme durumu olur." ifadelerini kullandı. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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