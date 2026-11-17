1930 yılında Trabzon'dan getirilerek Bilecik Başköy'e ekilen cennet hurması köyün geçim kaynağı oldu. Dededen toruna aktarılan hurma yetiştiriciliği sayesinde köyde yaşayan yaklaşık 180 kişi geçimini bu meyveden sağlıyor.

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Ailesiyle 12 yaşındayken Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden İsa Dönerkaya, Trabzon'da askerlik yaptığı dönemde tanıştığı bir arkadaşından Karadeniz Bölgesi'ne has olarak bilinen hurmanın tohumunu aldı. Tezkeresinin ardından cebine koyduğu tohumla Bilecik'in merkeze bağlı Başköy köyüne gelen Dönerkaya, burada tohumu tarlaya ekti. Bu ekimle başlayan ve 1930'dan bu yana devam eden süreçte dededen toruna aktarılan hurma üretimi, bugün çevre illere de pazarlanan bir mahsule dönüştü.

TÜM KÖY HURMADAN KAZANDIKLARIYLA GEÇİNİYOR

Bilecik-Bozüyük kara yolunun kenarındaki yemyeşil ormanların içinde yaklaşık 180 kişinin yaşadığı köyün halkı, hurmadan kazandıklarıyla geçiniyor. 1985'te vefat eden ve mezarı Eskişehir'de bulunan İsa Dönerkaya'nın anısı ise; köyde faaliyet gösteren Baştacı Kadınlar Derneğince tel örgüyle çevrilip fotoğrafı asılan bahçede yaşatılıyor.

Bir asır önce ekilen tohum, tüm köyün ekmek kapısı oldu! Herkes geçimini bu meyveden sağlıyor

"TÜRKİYE'NİN TEK İLAÇSIZ MEYVESİDİR"

Köyde Trabzon hurması üreticiliği yapan Sami Diyar, bu sene mahsulün güzel olduğunu anlatarak, "Bu meyve Türkiye'nin tek ilaçsız meyvesidir. Trabzon hurması denilen meyvenin tohumunu İsa dedemiz 95 yıl önce Trabzon'dan askerden gelirken getirmiş. Sonra buralara dikmiş ve o gün bugündür bu meyve burada yetişir. Burada köyde bir bahçeye hurmayı getiren İsa Dede'nin adı verildi. Orada onu da anıyor herkes" dedi.

Bir asır önce ekilen tohum, tüm köyün ekmek kapısı oldu! Herkes geçimini bu meyveden sağlıyor

"BU SENE HASAT İYİ AMA BİRAZ FİYATLAR DÜŞÜK"

Diyar açıklamasının devamında, "Bilecik Küplü, Başköy, Bekdemir civarı bin tona yakın mal çıkıyor. Bu sene hasat iyi ama biraz fiyatlar düşük, çok bol olduğu için. Mallarımızı Eskişehir, Bursa, İstanbul, Adapazarı buralara yeşil alıyorlar bizden. Onlar olgunlaştırıyor, pazarlara sunuyorlar. Fiyatı bu sene 20 ile 35 TL arasında değişiyor, ağaçlara göre değişiyor. Şu andaki yeşil halinden soyduğun zaman asıyorsun, kuruyor. Kuru olarak tüketiliyor, cips yapılıyor. İnce ince doğrayıp daha sonra gaz odalarında olgunlaştırılıp pazarlara çıkarılıyor. Pekmezi oluyor, kaynatıyorsun, pekmez oluyor. Çok güzel çocukların öksürüklerinde kullanılıyor" dedi.

Bir asır önce ekilen tohum, tüm köyün ekmek kapısı oldu! Herkes geçimini bu meyveden sağlıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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