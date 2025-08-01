BİST 100 endeksi %8 prim yaparken... Temmuzda en çok yükselen ve düşen 10 hisse

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL - Borsa İstanbul’da temmuz ayı işlemleri de geride kaldı. Haziran ayında enflasyonunun beklenti altında gelmesi, merkez bankasının faiz indirimi sürecine 300 baz puanla yeniden başlaması ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten gelen not artışı piyasalara destek oldu. BİST 100 endeksi temmuzda %7,99 primle 10.743 puandan kapanış yaptı.

ENDEKS KRİTİK DİRENÇTE

Endeks geçen ay en düşük 9.940 ve en yüksek 10.783 puanı test etti. Kapanışın, aylık yüksek seviyeye yakın gerçekleşmesi piyasada yükseliş isteğine işaret etti. Temmuz kapanışı, aynı zamanda analistlerin kritik direnç olarak gösterdiği 10.750 sınırından da gerçekleşti. Tarihî zirvesi 11.252’de bulunan BİST 100 endeksi, son kapanışı itibarıyla rekor seviyenin de %4,52 gerisinde bulunuyor.

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BORSADA ÖNEMLİ SEVİYELER

Analistler, endekste 10.750 direncinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ilk etapta 10.950 -11.250 bandına doğru ivmelenmenin devam edebileceğini, aşağıda da 10.550’nin ilk destek olarak izleneceğini aktarıyor. Piyasalarda gelecek hafta açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamlarının ve devam eden ikinci çeyrek bilançolarının, borsaya kısa vadede yön vermesi bekleniyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Temmuzda BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen hisseler şöyle:

1- Destek Finans Factoring (DSTKF): 536,00 TL (%46,15)

2- Graintürk Holding (GRTHO): 462,00 TL (%38,63)

3- Otokar (OTKAR): 552,50 TL (%34,84)

4- Margün Enerji (MAGEN): 43,70 TL (%33,39)

5- Ral Yatırım Holding (RALYH): 124,90 TL (%28,23)

6- Enerya Enerji (ENERY): 8,56 TL (%26,07)

7- MİA Teknoloji (MIATK): 36,04 TL (%25,23)

8- Kontrolmatik (KONTR): 25,42 TL (%25,16)

9- Aselsan (ASELS): 187,00 TL (%24,01)

10- Girişim Elektrik (GESAN): 50,00 TL (%23,46)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine geçen ay BİST 100 kapsamında en çok düşen hisseler ise şunlar oldu:

1- Turex Turizm Taşımacılık (TUREX): 11,18 TL (%-33,33)

2- Koza Anadolu Metal Madencilik (KOZAA): 74,50 TL (%-11,41)

3- Kuyaş Yatırım (KUYAS): 56,90 TL (%-11,37)

4- Şekerbank (SKBNK): 5,85 TL (%-11,23)

5- İpek Doğal Enerji (IPEKE): 54,55 TL (%-9,01)

6- Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): 12,83 TL (%-8,36)

7- Türk Telekom (TTKOM): 54,45 TL (%-7,48)

8- TAV Havalimanları Holding (TAVHL): 245,8 TL (%-7,07)

9- Altınay Savunma (ALTNY): 77,85 TL (%-4,95)

10- Koza Altın İşletmeleri (KOZAL): 22,86 TL (%-4,75)