BİST 100 endeksi bugün de geriledi! Borsa neden düşüyor? Dikkat çeken ‘swap’ detayı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ikinci gününde de geriledi ve 9.213 puandan kapanış yaptı. Yabancı yatırımcıların Türk Lirası'na erişim maliyetini gösteren Londra TL swap faizlerinin bu hafta başında %78,50 seviyesine yaklaştı. Analistler, TL ihtiyacı olan yabancı yatırımcıların tahvil ve hisse senedi piyasalarında satışa geçmiş olabileceğini ve BİST üzerindeki baskının bundan da kaynaklanabileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ikinci gününü de değer kaybıyla tamamladı. Endeks %1,41 düşüşle 9213 puandan kapanış yaptı.

Analistler, yabancı yatırımcıların Türk Lirası'na erişim maliyetini gösteren Londra TL swap faizlerinin bu hafta başında %78,50 seviyesine yaklaştığını belirterek, “Bu faizin yükselmesi, piyasada Türk Lirası arzının kısıtlı olduğunu gösteriyor. Maliyetlerdeki bu artış, TL ihtiyacı olan yabancı yatırımcıların tahvil ve hisse senedi piyasalarından çıkışına sebep oluyor. Bu durum, varlık fiyatları üzerinde baskı unsuru olabiliyor” diye konuşuyor.

Yüksek faiz ortamının yanı sıra düşük gelen finansallar ve son dönemde reel sektörden gelen bazı zayıf sinyaller borsadaki düşüşte etkili oluyor.

SINAİ ENDEKSTE SATIŞ BASKISI

Bugünkü işlemlere bakıldığında Bankacılık Endeksi %-1,4 ve sınai endeks %-1,6 civarında değer kaybı yaşadı. Hizmetler endeksindeki gerileme ise %-1’e yakın gerçekleşti.

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede son günlerde yurtiçi piyasalarda alım iştahındaki zayıflığa dikkat çekilerek, bu sebeple tepki hareketlerinin de gün içi gerçekleştiği ve sınırlı kaldığı ifade ediliyor. Bu süreçte yeni pozisyon için temkinli kalınmasının yararlı olacağı belirtilen yorumda, “Daha çok gün içiyle sınırlı kalmak ve kar-al/zarar-kes seviyelerini yakın belirlemek faydalı olacaktır. Endekste, 9.550 seviyesinin altında kalındığı sürece temkinli duruşumuzu koruyacağız” denildi.

ANA DESTEK 9.050 SEVİYESİNDE

Yapı Kredi tarafından paylaşılan bültende ise “Zayıf seyrin devam ettiğini gözlemlediğimiz borsada 9.250 seviyesinin altında, 9.050 seviyesini ana destek noktası olarak izliyoruz. Endeksin yeniden yukarı atak oluşturabilmesi 9.500 üzerinde gündeme gelebilir” ifadelerine yer verildi.

Tacirler Yatırım da 12 aylık ortalama endeks hedefinin 13.800 puan civarında kalmayı sürdürdüğünü bildirerek, “Endeks bazında getiri potansiyeli yaklaşık %48 seviyesinde ancak bu potansiyele ulaşmayı destekleyecek gelişmeler şu anda sınırlı” görüşü dile getirildi.