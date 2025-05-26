25 borsa şirketi ‘geri alım’ yaptı! İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler

Borsa İstanbul’da %3,23 değer kaybının yaşandığı geçen hafta; Akbank en fazla para girişi ve Türk Hava Yolları en fazla para çıkışı gerçekleşen hisse oldu. Toplam 25 BİST şirketi geçen hafta geri alım yaparken; Net Holding 18,83 milyon TL’lik alımla zirvede yer aldı. Borsada para girişi ve çıkışı yaşanan ilk 5 hisse ve geri alım yapan ilk 10 şirket hangileri oldu? Yeni haftada hangi teknik seviyeler öne çıkıyor? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %3,23 düşüşle 9.356’dan kapanış yaptı. RAL Yatırım Holding %9,73 primle BİST 100’de en fazla yükselen hisse oldu. OBA Makarnacılık ise %-13,41 değer kaybıyla en fazla düşen hisse olarak öne çıktı.

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede BİST 100’de ana destek alanı olarak 9000/9100 bölgesi gösterilirken; “Endekste kalıcı rahatlama için 9700-9800 bandı aşılmalı. Zayıf ilk çeyrek sonuçları ve yükselen faizlerle birlikte 12 aylık BİST 100 hedefi 13.800’lere kadar geriledi. Faizlerde gerileme, büyümede canlanma, iç ve dış ekonomi dışı risklerde azalma gibi katalizörlere ihtiyaç var” denildi.

HİSSE GERİ ALIMLARI

Bu arada geçen hafta borsa gerilerken, BİST şirketleri hisse geri alımlarına devam etti. 16-23 Mayıs tarihleri arasında 25 borsa şirketi hisse geri alımı yaptı. İlk 10’da yer alan şirketler ve yaptıkları alım miktarı şöyle gerçekleşti:

1-Net Holding: 18,83 milyon TL

2-Vakıfbank: 16,64 milyon TL

3-ATP Yazılım ve Teknoloji: 11,94 milyon TL

4-Enerya Enerji: 9,14 milyon TL

5-Boğaziçi Beton: 8,36 milyon TL

6-İnvestco Holding: 6,97 milyon TL

7-Akfen Yenilenebilir Enerji: 6,70 milyon TL

8-Akfen İnşaat: 5,07 milyon TL

9-Tapdi Oksijen Özel Sağlık Hizmetleri: 4,94 milyon TL

10-Lokman Hekim Sağlık Hizmetleri: 3,87 milyon TL

PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Öte yandan geçen hafta en fazla para girişi yaşanan ilk 5 hisse şöyle:

1-Akbank: 207,880 milyon TL

2-Yapı Kredi Bankası: 204,288 milyon TL

3-Turkcell: 186,154 milyon TL

4-Gübre Fabrikaları: 111,998 milyon TL

5-Sabancı Holding: 110,678 milyon TL

En fazla para çıkışı ise şu hisselerde gerçekleşti:

1-Türk Hava Yolları: -803,517 milyon TL

2-Koç Holding: -211,180 milyon TL

3-Ford Otosan: -182,109 milyon TL

4-BİM Mağazacılık: -100,107 milyon TL

5-Kardemir D: -80,487 milyon TL