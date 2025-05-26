Trump-AB restleşmesinde son dakika! Altın fiyatlarına ‘erteleme’ freni

Altın fiyatlarında son dakika! 26 Mayıs 2025 gram altın 4.200 TL ve ons altın 3.348 dolardan güne başlıyor. Geçen hafta Trump’tan %50 tarife tehdidi gelmesinin ardından, Avrupa tarafı “müzakerelere hazırız” mesajı verdi. Bunun üzerine Trump, tarifeleri 9 Temmuz’a erteledi. Bu kararla altında yükseliş hız kesti. Ekonomist Filiz Eryılmaz “Ilımlı bir hava oluşursa altında satış baskısı artabilir. Onsta 3.270 dolar, gramda 4.090 TL kritik destekler” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları geçen hafta son 6 haftanın en yüksek primine imza atmış ve ons fiyatı %4,80 artışla 3.358 dolardan kapanış yapmıştı. Yeni haftada ise ons fiyatı sınırlı bir değer kaybı ile sabah saatlerinde 3.348 dolara yakın seyrini sürdürüyor.

26 MAYIS 2025 GRAM ALTIN FİYATI

İç piyasalara bakıldığında 26 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4.200 TL seviyesinden yeni haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4185– 4235 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 6.935 TL’den satılıyor.

TRUMP’TAN AB’YE %50 TARİFE!..

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, geçen hafta ABD Başkanı Trump, AB ile yaptıkları ticaret müzakerelerinin çok yavaş ilerlediğini ve hiçbir yere varamadıklarını belirterek, “1 Haziran’dan itibaren AB’ye doğrudan %50 tarife öneriyorum” demiş; ABD’de üretimine başlanacak ürünlerin ise gümrük vergilerinden muaf tutulacağını belirtmişti.

RESESYON UYARISI GELDİ!

Bu açıklamalar altında yükselişe sebep olurken; İngiliz Barclays tarafında yapılan değerlendirmede AB mallarına %50 gümrük vergisi uygulanması halinde, ABD ithalatındaki ortalama gümrük vergisi oranının %14'ten %21'e yükseleceği belirtilerek, “Bu da büyümeyi %0,5 puan aşağı çekebilir ve ABD ekonomisini resesyonun eşiğine getirebilir” uyarısında bulundu.

RİSKLER ATTI, BELİRSİZLİK OLUŞTU

Trump’ın son hamlesiyle, ABD-Çin arasındaki anlaşmadan sonra gelişen “tarife sakinliğini” bozduğunu belirten bazı analistler ise; AB’ye %50 tarife gelse bile bunun da bir müzakere taktiği olabileceğini ve uzun sürmeyebileceğini ancak kısa vadede piyasada risklerin arttığını ve belirsiz bir ortamın oluştuğunu ifade ediyor.

TARİFELER TEMMUZ’A ERTELENDİ

Bu arada ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, “%50 oranındaki gümrük vergisini 9 Temmuz'a erteledim” dedi. Von der Leyen de ticaret anlaşması görüşmelerini hızlı ve kararlı şekilde ilerletmeye hazır olduklarını açıklayarak "İyi bir anlaşma için 9 Temmuz'a kadar zamanımız var" dedi. Karşılıklı açıklamalar piyasalarda gerilimi bir miktar düşürdü.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Bundan sonraki süreçte her iki tarafın birbirlerine nasıl karşılık vereceğinin önemli olduğunu vurgulayan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Haber akışı çok önemli. Ons altında 3.370 doların aşılması halinde ilk etapta 3.430 dolara kadar yükseliş yaşanabilir. ABD ve AB arasında daha ılımlı bir hava oluşursa altında satış baskısı öne çıkabilir. Böyle bir ihtimalde 3.270 dolar kritik destek olarak öne çıkıyor. Gram altında da 4.090 TL seviyesi aşağı kırılırsa ‘pozisyon kapatma’ olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.