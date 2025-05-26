Piyasada dikkatler ‘büyüme’de… Dolar ve Euro haftaya nasıl başlıyor?

Piyasalarda yeni hafta başlarken; cuma günü açıklanacak ilk çeyrek büyüme rakamları, haftanın en önemli verisi olarak dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde %1,5 ve yıllık bazda %2,2 büyümesi bekleniyor. Piyasalarda ilk rakamlara bakıldığında 26 Mayıs 2025 dolar fiyatı 39,02 TL ve Euro fiyatı 44,55 TL’den güne başlıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yoğun bir hafta daha başlıyor. İçeride haftanın öne çıkan verilerine bakıldığında; 28 Mayıs Çarşamba günü mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. Endeks, nisanda aylık bazda %4,2 düşüşle 100,8’den 96,6 seviyesine gerilemişti. Böylece endeks, eşik değer olarak kabul edilen 100 seviyesinin altına geldi ve kötümserliğe işaret etti.

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLER

Nisan ayı Dış Ticaret İstatistikleri de 29 Mayıs Perşembe günü belli olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan öncü veriler, ihracatta 20,9 milyar dolar ve ithalatta 33 milyar dolarlık işlem hacmine işaret etmişti. Öncü veriler dış açıkta yükseliş yaşandığını da gösterdi.

İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

30 Nisan Cuma günü nisan ayı işsizlik rakamları gelecek. İşsizlik martta %8,2’den %7,9’a gerilemişti. Ancak daha geniş tanımlı gösterge olan âtıl işgücü oranı %28,5’ten %28,8’e çıkmış ve Haziran 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Analistler “daha sıkı para politikasının” etkilerinin nisanda görülebileceğini ve âtıl işgücü oranında artışı devam edebileceğini ifade ediyor.

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HAFTANIN VERİSİ BÜYÜME…

Haftanın en önemli verisi ise cuma günü açıklanacak birinci çeyrek büyüme rakamları olacak. ForInvest Haber’in 10 ekonomistin katılımıyla düzenlediği anketin sonuçlarına göre; Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde ortalama yüzde 1,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

26 MAYIS 2025 DOLAR VE EURO

Döviz piyasalarında haftanın ilk rakamlarına bakıldığında; 26 Mayıs 2025 dolar fiyatı 39,02 TL ve Euro fiyatı da 44,55 TL’den güne yatay bir başlangıç yapıyor.

Geçen hafta perşembe günü gecelik faiz (TL REF) %45,80 seviyesine kadar gerilemişti. Ancak cuma günü TCMB’nin iki ihale ile devreye girerek daha yüksek oranları kabul etmesinin ardından TL REF yeniden %48,90 seviyesine yöneldi. Sıkılaşan para politikası TL’ye destek olurken; Türkiye’nin CDS risk primi de 300 seviyesinin altındaki görünümünü koruyor.