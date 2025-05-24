BİST 100 endeksi yüzde 3,23 geriledi! İşte piyasada haftanın yükselen ve düşenleri

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %3,23 geriledi ve 9.356’dan kapandı. RAL Yatırım Holding %9,73 primle BİST 100’de en fazla kazandıran hisse oldu. OBA Makarnacılık %-13,41 değer kaybıyla en fazla düşen hisse olarak öne çıktı. TEFAS’ta işlem gören fonlar arasında ‘Kıymetli Madenler’ %4,46 primle zirvede yer aldı. Gelecek hafta iç piyasada ilk çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Borsada beklentiler ne yönde? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL - Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %3,23 değer kaybetti ve 9.356 puandan kapandı. Endeks hafta içinde en yüksek 9683 ve en düşük 9326 seviyesini test etti. Kapanışın ise “haftalık düşük” seviyeye yakın yerlerden gerçekleşmesi dikkat çekti.

EN ÇOK YÜKSELEN 5 HİSSE

Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en fazla yükselen ilk 5 hisse şöyle:

RAL Yatırım Holding: %9,73 EFOR Çay: %6,54 Grain Türk Holding: %5,58 Koza Anadolu Madencilik: %5,06 ÇAN2 Termik Santral: %4,91

EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSE

Yine BİST 100 kapsamında en fazla düşen ilk 5 hisse ise şöyle:

OBA Makarnacılık: %-13,41 Ford Otosan: %-10,18 TOFAŞ Otomotiv: %-10,08 Anadolu Grubu Holding: %-8, 56 Doğuş Otomotiv: %-8,52

EN ÇOK YÜKSELEN 3 SEKTÖR

İnşaat: %4,40 Finansal Kiralama: %3,89 Madencilik: %2,14

EN ÇOK DÜŞEN 3 SEKTÖR

Aracı Kurum: %-8,46 Spor: %-8,13 Metal Eşya: %-6,08

FONLARIN HAFTALIK PERFORMANSI

TEFAS’ta işlem gören ana fonların haftalık ortalama getirileri ise şöyle gerçekleşti:

Kıymetli Madenler Fonları: %4,46 Borçlanma Araçları Fonları: %1,29 Para Piyasası Fonları: %0,94 Hisse Senedi Fonları: %-0,27

Gram altın fiyatında bu hafta yaklaşık %5’lik prim, Kıymetli Madenler fonlarının da getirilerine yansıdı ve bu fonları zirveye taşıdı.

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BORSADA BEKLENTİLER

TCMB’nin ikinci enflasyon raporunda, tahminlerinde bir değişikliğe gitmemesinin piyasa için olumlu olduğu belirtilirken; İntegral Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Bundan sonraki süreçte aylık enflasyon rakamları, borsa endeksinin odak noktası olacak. Bu anlamda mayıs enflasyon verisine kadar, küresel gelişmeler borsa fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir. 19 Haziran’da yapılacak Merkez Bankası toplantısından çıkacak karar, piyasanın seyrini etkileyecek en önemli unsur” ifadelerine yer verildi.

YÜKSELİŞ, HANGİ ŞARTLARDA...

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; Borsa İstanbul’da 9700-9800 bandı aşılmadıkça kalıcı bir rahatlamadan söz edilemeyeceği belirtilerek, “Ana destek alanı 9000/9100 bölgesi. Zayıf ilk çeyrek sonuçları ve artan faizler ile hedef fiyatlara aşağı revizyonlar geldi. BİST 100 endeks hedefi de son bir ayda 14.400’lerden 13.800’lere geriledi. Endeksin bu hedefe yönelebilmesi için faizde gerileme, büyümede canlanma, iç ve dış ekonomi dışı risklerde azalma gibi bazı katalizörlere ihtiyacı var” denildi.

DİKKATLER BÜYÜME VERİSİNDE

Gelecek haftanın ajandasında cuma günü açıklanacak ilk çeyrek büyüme verisi öne çıkıyor. Piyasalarda GSYİH yıllık büyüme oranının, bu yılın ilk çeyreğinde %2,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Gelecek hafta ayrıca Mayıs Ekonomik Güven Endeksi, Nisan Dış Ticaret İstatistikleri ve Nisan İşgücü İstatistikleri de izlenecek veriler arasında yer alıyor.