BİST 100’de sektörel ayrışma! Banka hisseleri yükseldi, hava yolları inişte!..

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, Orta Doğu’daki gelişmelerin risk iştahını düşürmesiyle birlikte haftanın ilk işlem gününde %-0,67 geriledi ve 9.141’den kapandı. Faiz indirimine odaklanan bankacılık endeksi %0,55 civarında primle pozitif ayrıştı. Petrol fiyatının artması ve uçuşların ertelenmesinden etkilenen hava yolları hisseleri ise %-1,50-%-3,45 arası değer kaybı yaşadı. Orta Doğu dikkatle izlenirken, endekste 9.250 ilk direnç olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,67 geriledi ve 9.141 puandan kapanış yaptı. Orta Doğu’daki son gelişmeler borsada risk iştahını düşürdü. Endeks gün içinde en düşük 9.077 puanı test ederken; bugünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,55 civarında primle endeksten pozitif ayrıştı. Akbank’ta günlük yükseliş %1’i geçti. Sınai endekste ise günlük düşüş %-0,85 civarında gerçekleşti.

HAVACILIK HİSSELERİNDE BASKI

Bu arada Orta Doğu’daki gelişmeler petrol fiyatının artmasını ve bölgeye uçuşların ertelenmesini beraberinde getirdi. Aynı zamanda uzun vadede turizm hareketliliğinin de olumsuz etkilenebileceği beklentisi öne çıkmaya başladı. Bu öngörüler, havacılık hisselerinde baskıya sebep oluyor. Türk Hava Yolları hissesi bugün %-1,50 ve Pegasus Hava Yolları %-3,45 civarında değer kaybı yaşadı.

PİYASAYI ENDİŞELENDİREN UNSUR…

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Geçtiğimiz haftaya kadar Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin İsrail ve İran arasında kalacağı yönünde beklentiler olmasına rağmen; ABD’nin, İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırı, piyasalarda endişeleri tırmandıran ana etken oldu.” denildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI BELİRSİZLİĞİ

Piyasalarda en önemli risk olarak Hürmüz Boğazı’nın kapatılması senaryosunun öne çıktığına değinen Ata Yatırım, “Dünya petrol arzının yaklaşık %20’si ve LNG ticaretinin %30’unun geçiş noktası olan Boğaz’ın kapatılması, enerji fiyatlarında yükseliş anlamına gelebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

BİST 100 endeksinde 9.050-9.250 bandının önemli olduğunu aktaran Ata Yatırım, günlük bültende “Bu bant aralığının kırıldığı yöne doğru hareketlerin hızlandığını görebiliriz. Bu nedenle taşınan ve yeni açılması düşünülen pozisyonlarda, bu bant aralığının izlenmesini öneriyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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22 VE 50 GÜNLÜK ORTALAMA…

İntegral Yatırım tarafından paylaşılan yorumda da “BİST 100 endeksi 9.250 altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye aşılmadan, zayıf seyrin devam etmesini bekleriz. Muhtemel yukarı hareketlerde ise 22 ve 50 günlük ortalamaların bulunduğu 9350 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.” denildi.