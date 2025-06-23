Borsada bu seviyelere dikkat! BİST 100 haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftaya %-0,94 düşüşle 9116’dan başladı. ABD’nin İran’ın vurmasının ardından yükselen jeopolitik tansiyon, borsada da hafta başında risk iştahını etkiliyor. Analistler, 9.000-9.050 bandının önemli bir destek olarak öne çıktığını, yukarıda ise 9.250 seviyesinin ilk direnç olarak izlenmesi gerektiğini aktarıyor. Ekonomist Tuncay Turşucu, son 4-5 haftada yabancı alımına dikkat çekerek, bunun olumlu olduğunu aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftaya 9116 seviyesinden başlangıç yaptı. İlk fiyatlamalar endekste %-0,94 oranında düşüşe işaret etti. ABD’nin hafta sonunda İran’ın vurmasının ardından yükselen jeopolitik tansiyon, borsada da hafta başında risk iştahını etkiliyor.

A1 Capital tarafından yapılan değerlendirmede, teknik görünümde borsada 9.050 seviyesinin kısa vadede önemli bir destek olarak öne çıktığı aktarılarak “Bu seviyenin altında 8.850 riski gündemde kalacaktır. Muhtemel tepki alımlarının satış baskısını dengelemesi durumunda ise endeksin 9.250 üzerinde kalıcılık sağlaması önem taşıyor” denildi.

BORSADA KRİTİK DESTEK…

Yapı Kredi tarafından paylaşılan günlük bültende, borsada 9.770 bölgesinden itibaren etkili olan aşağı yönlü seyirde geçici toparlanmalar yaşansa da jeopolitik gelişmelerin piyasa üzerinde etkisinin devam ettiği aktarıldı.

Bültende, “Bundan sonraki soru, İran'ın tepkisinin ne olacağı ve ABD'nin daha uzun bir çatışmaya çekilip çekilemeyeceği. Piyasalar buna bakıyor. Şimdilik ‘kontrollü kriz’ algısı ile risk iştahı sınırlı etkileniyor. Borsada 9.000 desteğini yakından izlemeye devam ediyor ve aynı seviyeyi stratejik bir zarar kes noktası olarak değerlendirmeyi öneriyoruz” ifadelerine yer verildi.

YÜKSEK VOLATİLİTEYE DİKKAT

Ünlü Menkul ise ABD’nin hafta sonu İran'ın nükleer tesislerini vurmasının piyasaların korktuğu bir senaryo olduğuna dikkat çekerek “Bugüne kadar fiyatlamalarda savaşın İran ile İsrail arasında sınırlı kalacağı beklentisi yer alıyordu. Ancak ABD’nin saldırısı ile savaşın ‘yönetilebilir olduğu’ algısı da değişti. Bundan sonra karşı karşıya olunan en büyük risk, İran’ın tepkisinin çatışma alanını genişletmesi veya Hürmüz Boğazı’nın kapatılması olacaktır. Belirsizlikler devam ettiği için piyasaların yüksek volatiliteye açık hale geldiğinin altını çizmek gerekir” yorumunda bulundu.

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FAİZ İNDİRİMİ FİYATLAMASI

Ekonomist Tuncay Turşucu ise borsanın gelecekteki faiz indirimlerini fiyatlamaya hazır olduğunu belirterek, “Marttan sonra yabancılar sattıklarının yarısından fazlasını son 4-5 haftadır geri almaya başladı. Bu bize şunu söylemekte, Borsa İstanbul iç ve dış gelişmeler biraz durulduğunda, TCMB’nin faiz indirim döngüsünü satın almak istiyor. Bunu olumlu görüyorum” görüşünü dile getirdi.