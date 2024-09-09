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Haberler > Ekonomi > BİST100, Fitch sonrası geriledi! Banka hisselerinde sert düşüş

BİST100, Fitch sonrası geriledi! Banka hisselerinde sert düşüş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BİST100, Fitch sonrası geriledi! Banka hisselerinde sert düşüş
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! Fitch’in not artırmasına rağmen Türkiye’nin görünümünü ‘durağan’a çekmesinin ardından ilk işlem günü tamamlandı. BİST100 endeksi %0,73 düşüşle birlikte 9699 puandan kapanış yaptı. Banka hisselerinde ise yüzde 2’yi aşan değer kayıpları yaşandı. Dolar ve altın cephesinde ise yatay seyrin hâkim olduğu bir gün geride kalıyor. Analistler; endekste 9700-9550 bandının kritik destek olduğu uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalar, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in cuma akşamı açıkladığı not kararının ardından, haftanın ilk işlem gününe sakin bir başlangıç yaptı. Fitch, Türkiye’nin notunu bir basamak artırmış ancak görünümü pozitiften durağana çekmişti. Dolar ve altın cephesinde yatay bir görünüm öne çıkarken, BİST100 endeksinde gerileme yaşandı.

DOLARDA SAKİN BİR GÜN

Bankalar arası piyasada dolar fiyatı 34,04 TL’den günü tamamlamaya hazırlanıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 33,96-34,04 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

Bugün Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından düzenlenen bir yıl vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz %45,86 olarak gerçekleşti. Gecelik TL faiz oranı da %52,99 seviyesinde oluştu. Analistler, faiz oranlarındaki yüksek seyrin TL’ye destek olduğunu belirtiliyor.

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ALTIN FİYATLARI BEKLEMEDE

Öte yandan serbest piyasada gram altın fiyatı da 2730 TL’de yatay seyrediyor. Akşam saatlerinde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2763 – 2803 TL alım ve satım aralığında bulunuyor. Çeyrek altın sınırlı değer kaybıyla birlikte 4 bin 570 TL’den satılıyor. Küresel piyasalarda ons altında fiyatlar 2495 dolara yakın seyrini koruyor.

Analistler; ons altında 2470 dolar ve gramda da 2700 TL’nin destek olarak takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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BORSA KRİTİK DESTEKTE

Günün dikkat çeken hareketi Borsa İstanbul’dan geldi. BİST 100 endeksi kritik destek seviyesi olan 9699’dan kapanış yaptı. Bugün endeks %0,73 gerilerken; Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve Garanti Bankası hisselerinde düşüşler yüzde 2’yi aştı.

Yüksek faiz ortamının endeksi aşağı çektiğini belirten analistler; 9700’ün kritik bir destek olduğunu, satışların devam etmesi halinde 9550’ye kadar ilk etapta geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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