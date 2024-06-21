BİST100’de yükseliş sürecek mi? İşte borsada geride kalan sektörler

Borsada son dakika! BİST100 endeksi dünkü kapanışını 10.739’dan gerçekleştirdi ve son 1 aylık kaybını neredeyse geri aldı. Aynı süreçte BİST Endeksleri arasında yer alan Aracı Kurumlar, Kimya, Orman-Kâğıt-Basım, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı, Elektrik ve Taş-Toprak endeksleri; %14-%7 arası değer kaybı ile en fazla geride kalan sektörler oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde %2,57 primle 10.739 puandan kapanış gerçekleştirdi. Endekste yıl başından itibaren yükseliş %43,77 olarak gerçekleşirken, aylık bazda bakıldığında ise %1,43 değer kaybı dikkat çekiyor. Mayıs ayında 11.088 ile zirve yapan endeks, rekor seviyesinin de yaklaşık %4 gerisinde bulunuyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST100 kapsamında yer alan BIOEN, ULKER, BTCIM, EGEEN ve IZENR hisseleri %9,91-%7,49 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu. ALARK, ANSGR, SDTTR, YEOTK ve AKSEN ise en fazla gerileyen hisseler arasında öne çıktı.

Dünkü işlemlerde yaşanan sert yükselişe rağmen toplam işlem hacmi 92,40 milyar TL olurken; KCHOL, GARAN, ULKER, ISCTR ve KTLEV para girişinde ilk 5’te yer aldı. THYAO, TUPRS, SAHOL, KRDMD ve ASTOR ise en fazla para çıkışı yaşanan hisseler oldu.

ENDEKSTE BU SEVİYELERE DİKKAT

BİST100 endeksinde 21 Mayıs – 11 Haziran düşüşü 11.088 ve 9958 arasında gerçekleşmişti. Ardından gelen tepki alımları bu düşüşün FİBO yüzde 61,8 seviyesi olan 10.650 direncini geçti. Bundan sonraki süreçte 10.650 aşağıda ilk destek olarak takip edilmekle birlikte; FİBO 78,6 noktasına işaret eden 10.840 ilk direnç olarak öne çıkıyor.

Endeks son 5 işlem gününde gerçekleştirdiği yükselişle birlikte 5 ve 22 günlük ortalamaların bulunduğu 10.365 ve 10.495 seviyelerini de hızla geçti.

BORSADA BEKLENTİ VE HEDEF

Haftaya gri listeden çıkış beklentisinin gündemde olduğunu aktaran analistler; işlem hacminde hissedilir bir yükseliş yaşanmadığını, endeksin bir süre mevcut seviyelere yakın dinlenebileceğini, bu süreçte destek ve dirençlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

GERİDE KALAN SEKTÖRLER

Bu arada endeksin son bir ayda yaşadığı kaybı hemen hemen geri aldığı görülürken, bazı sektörlerin son yükselişe katılamadığı görüldü. BİST Endeksleri arasında yer alan; Aracı Kurumlar, Kimya, Orman-Kâğıt-Basım, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı, Elektrik ve Taş-Toprak endeksleri son 1 aylık dönemde %14-%7 arası değer kaybı yaşadı. Bu sektörler, aynı zamanda en fazla geride kalan sektörler olarak öne çıktı.