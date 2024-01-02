Bitcoin 2024'e ralliyle girdi! 21 ayın zirvesinde

2 Ocak 2024 09:23 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 09:24

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Bitcoin ETF'sini onaylayacağına yönelik beklentilerin artmasıyla kripto paralar yükselişe geçti. Piyasa değeri açısından en büyük dijital varlık konumundaki Bitcoin, 45 bin 485 dolara ulaşarak 21 ayın zirvesini gördü. Aynı dakikalarda ikinci en büyük kripto para olan Ethereum (ETH) ise yüzde 4 artışla 2 bin 376 dolara çıktı.

BTC ve ETH'deki artışı, diğer kripto para birimleri izledi. Cardano, Ripple, Polygon, Avalanche ve Solana gibi önde gelen kripto paraların hemen hemen hepsi yeşilde işlem görüyor.

SEC'in, spot Bitcoin ETF'sini 10 Ocak tarihinde değerlendirmesi bekleniyor. Komisyonun ETF'yi kabul edeceğine yönelik beklentiler nedeniyle BTC son bir ayda yüzde 20 değer kazandı.

BİTCOİN 50 BİN DOLARA ULAŞABİLİR

Yatırımcılarda 'fırsatı kaçırma korkusu' olduğunu belirten Sosyal ticaret platformu Alpha Impact'in kurucu ortağı Hayden Hughes, "Yatırımcılar, 1 Ocak'ta, yeni yıl sabahı ilk iş olarak alım yapmaya başladı" dedi.

Opsiyon alım satımı yapan yatırımcılar, kripto paranın spot ETF beklentisi nedeniyle 50 bin dolara yükselebileceğini belirtiyor.

BTC HALVİNG NİSAN AYINDA

Öte yandan uzmanlar, her dört yılda bir nisan ayında gerçekleşen 'halving'in yaklaşması nedeniyle de iyimser. Halving, madencilerin blok ödülü başına aldıkları BTC miktarını yarıya indirilmesi anlamına geliyor.

Blok zinciri danışmanı Venn Link Partners'ın kurucusu Cici Lu McCalman, halving ve piyasadaki yükseliş beklentisi nedeniyle lider kripto parada bir düzeltme beklenmediğini belirtti. McCalman, "Yatırımcıların Bitcoin'de kısa pozisyon açmak için çelik gibi sinirlere ihtiyacı olacağını düşünüyorum" dedi.

Bitcoin'in halving nisan ayında tamamlanacak. Halving'in BTC tarihinde önemli bir yeri bulunuyor. Son üç halvingde Bitcoin, yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.