Bitcoin 60 bin dolara dayandı! Yeni rekorlar yolda mı?

Koronavirüs salgını ile geçen 2021 yılından bu yana rekor seviyeleri gören Bitcoin fiyatı 60 bin dolara dayandı. Son dönem oynaklık artan kripto para piyasasında yatırımcının gözü yeni düzenleme ve piyasadaki son gelişmelerde. İşte detaylar…

Bitcoin fiyatı, kripto para piyasasındaki arz ve talebe göre hızlıca oynaklık gösterebiliyor. Son olarak koronavirüs salgını sürecinde rekor düzeyleri gören BTC gözünü 60 bin dolara dikti. Ethereum da 3 bin 300 doları aştı.

Bitcoin fiyatı, gün içinde 59 bin 415 dolara kadar yükseldi. Bu rakam Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Ethereum ise 3 bin 330 doların üzerinde alıcı buldu.

NİSAN AYINDA AŞIMIŞTI

Kripto piyasasının toplam değeri, 2,18 trilyon dolar olarak kaydedildi. 2 trilyon sınırı en son Nisan 2022'de aşılmıştı.

Bitcoin, Kasım 2021'de 69 bin dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. BTC, aralıksız yükselişine rağmen zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 15 gerisinde.

BITCOIN ARTACAK MI?

Bitcoin'deki ivmede, yükselen teknoloji hisselerinin etkili olduğu kaydedilirken, borsada işlem gören yatırım fonlarına (ETF) olan talebe de dikkat çekildi.

Bitcoin ETF'lerinin işlem hacmi salı günü 2 milyar doları gördü. BlackRock'un Bitcoin yatırım fonu ikinci gününde de günlük 1,3 milyar doların üzerinde işlem hacmi kaydetti.

Bitcoin üretimini azaltacak yarılanma (halving) sürecinin de yatırım iştahını desteklediği kaydediliyor. Yarılanmanın nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor.