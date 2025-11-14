Bitcoin, yeniden 100 bin doların altına gerileyerek 98 bin dolara düştü. Analistler, kripto para biriminin daha da aşağı çekilebileceğini işaret ederek, "BTC'nin 100 bin dolar altındaki dipleri süpüreceğini" ifade etti.

Bitcoin fiyatı, Çarşamba günü (12.11.2025) 100 bin 700 dolara gerilemesinin ardından yeniden momentum kazanmakta zorlanıyor ve BTC haftalık grafikte yaklaşık yüzde 3,5 düşmüş durumda. Kripto para birimi, 98 bin dolar seviyesine kadar indi.

Bitcoin için önemli fiyat seviyelerini gösteren TradingView verisi

98 BİN DOLAR SEVİYESİ KALICI MI?

Piyasa verileri, uzun vadeli yatırımcıların son 30 günde 815 binden fazla BTC sattığını gösteriyor. Bu da düşük likidite bölgelerine yönelik endişeleri artırıyor.

Analistler, volatilite hızlanırsa bir sonraki muhtemel hedef olarak 2025 Haziran diplerine yakın 98 bin dolar seviyesine işaret ediyor.

BTC’DE LİKİDİTE SIKIŞMASI AŞAĞI YÖNLÜ RİSKİ ARTIRIYOR

Cointelegraph'ın haberine göre BTC’nin likidite haritasını takip eden analistler, mevcut destek ve direnç seviyeleri arasında genişleyen bir dengesizlik olduğunu vurguluyor.

Kripto trader’ı Daan, "98 bin –100 bin dolar arasındaki bölgenin altında büyük bir likidite kümesi var" diyerek bunun bölgenin daha yüksek diplerle uyumlu olduğunu belirtti.

Daan, ayrıca 108 bin ve 112 bin dolarda önemli yukarı yönlü seviyeler olduğunu, ancak mevcut piyasa yapısı göz önüne alındığında şimdilik yalnızca 108 bin doların takip edilebilir olduğunu söyledi. Hangi bandın önce kırılacağı ise keskin bir "squeeze"i tetikleyebilir.

Vadeli işlem trader’ı Byzantine General da benzer görüşte: mevcut fiyat davranışının Bitcoin’in "muhtemelen 98 bin dolar civarındaki dipleri süpüreceğini" savunuyor.

CoinGlass verileri de bu görüşü destekliyor: 98 bin dolar seviyesinde yaklaşık 1,3 milyar dolarlık long kaldıraçlı likidite birikmiş durumda. Bu rakam, hafta başına göre dikkate değer bir artış. Geçen Cuma fiyat 100 bin doların altına "flush" yaptıktan sonra vadeli işlem yatırımcılarının hedeflediği önceki yukarı yönlü likidite ise 110 bin dolardaydı.

TradingView'den alınan Bitcoin verisi

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin, 14.11.2025 tarihinde saat 00.15 civarında 98 bin dolar bandında seyrediyor.

BATIKAN ALTAŞ

