Bitcoin, Biden'ın adaylık kararıyla sert dalgalandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilme kararının ardından amiral kripto para birimi Bitcoin'de sert dalgalanma yaşandı. 67 bin dolar seviyesini aşarak son 1 ayın en yüksek seviyesini gören Bitcoin, 65 bin 700 dolara düştü. Bitcoin ardından ise 68 bin dolar eşiğini aştı.

Kripto paralara Biden dopingi... ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yeniden aday olmayacağını açıklamasıyla Bitcoin sert dalgalandı. Önce 65 bin dolar bandına düşen Bitcoin, ardından ise 68 bin dolar eşiğini aşarak son bir ayın zirvesine çıktı.

KRİPTO PARALARDA SERT DALGALANMA

Bugün, 67 bin dolar seviyesini aşarak son 1 ayın en yüksek seviyesini gören Bitcoin, ABD'den gelen haberlerle yön buldu. Biden'ın kararıyla 67 bin dolar seviyesinden hızlıca 65 bin 700 dolara gerileyen Bitcoin, karar sonrasında 68 bin 200 doları gördü.

Bu amiral kripto para biriminde son bir ayda görülen en yüksek seviye oldu.

BITCOIN'DE BOĞA SEZONU BAŞLIYOR MU?

Eski Başkan Trump'ın kripto endüstrisine desteğini açıklayıp BTC'nin "Amerika'da üretilmesini" istediğini belirtmesinin ardından son haftalarda toparlayan Bitcoin, Biden'ın çekilmesiyle Trump'ın seçimi kazanma ihtimaliyle yükselişe geçti.

Standard Chartered analistleri geçen ay ABD başkanlık seçimlerinin Bitcoin’in fiyatı için bir sonraki önemli katalizör olacağını ve Trump’ın zaferi durumunda yıl sonuna kadar fiyatın 150 bin dolar seviyesine kadar çıkabileceğini söylemişti.