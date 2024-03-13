Bitcoin durmuyor! Yeni rekor geldi…

Yılbaşından itibaren yüzde 70’in üzerinde artışla rekor üstüne rekor kıran Bitcoin; 13 Mart işlemlerinde 73 bin doları aşarak yeni zirveleri test ediyor. Son üç işlem gününde 70 bin dolar üzerinde tutunan Bitcoin, yeniden hareketlendi. Analistler, en kısa vadede 74 bin dolar seviyesinin kritik direnç olduğunu vurgulayarak, 5 günlük hareketli ortalamaya işaret eden 70 bin 675 desteğinin korunmasının önemine dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de yaşanan hareketlilik devam ediyor. 13 Mart BTC fiyatı sabah saatlerinde 73 bin doların üzerini test ederek yeni rekor seviyeleri gördü. Son 3 günde 70 bin dolar üzerinde kalıcılık önemli sinyaller üretirken, analistler, bundan sonraki süreçte en kısa vadede 5 günlük ortalamaya da işaret eden 70 bin 600 dolar desteğinin korunmasının önemli olduğunu ve yine en kısa vadede 74 bin dolara varabilecek hareketliliğin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

PARA GİRİŞİ DEVAM EDİYOR

Kripto Para Uzmanı Beste Naz Süllü, BTC’ye para girişinin devam ettiğini belirterek, “Haftalık para girişleri artık 2,5 milyar doları da aşıyor. Burada ETF’lerin alımlarının bir rekabet halinde devam ettiği ve sayısı 21 milyon adetle sınırlı olan Bitcoin’e gelecekte daha fazla sahip olma isteğinin öne çıktığı görülüyor. Öte yandan altın fonlarından da para çıkışının yaşandığı bir dönemde BTC’de yaşanan bu yükseliş, paranın bu tarafa yöneldiğini bize gösteriyor” şeklinde konuştu.

BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

ABD’de ETF’lere Bitcoin alma izninin verilmesinin ardından yükselişlerin destek bulduğunu hatırlatan Beste Naz Süllü, “Buna şimdi HALVING (Bölünme) beklentisi de eklendi. BTC tarafında bir önceki tarihi zirve olan 69 bin dolar üzerinde konumlanma çabası görülüyor. Buranın altında yaşanabilecek düzeltme hareketi ise 63-64 bin dolarlara kadar devam edebilir. Ancak şu anda 69 bin dolar seviyesi destek görevini görüyor ve piyasada düşüş yönlü açılan ciddi bir pozisyon görülmüyor” değerlendirmesinde bulundu.